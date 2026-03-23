해남군, 다문화가정 정착·국적 취득까지 '3단계 지원'

행복장려금·분유비·귀화수수료 지원

[해남=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 해남군이 결혼 초기 정착부터 자녀 양육 국적 취득까지 지원하는 다문화가정 3단계 맞춤형 정책을 2026년에도 이어간다.

23일 해남군에 따르면 올해 ▲다문화가정 행복장려금▲자녀 분유구입비▲결혼이민자 국적취득 비용 등 3대 지원사업을 지속 추진한다. 단계별 지원체계를 통해 다문화가정의 생활 안정과 지역사회 통합을 강화한다는 방침이다.

'행복장려금 지원사업'은 결혼 초기 가정을 대상으로 교육과 연계해 최대 500만 원을 지원한다.

다문화가정 부부프로그램. [사진=해남군] 2026.03.23 ej7648@newspim.com

배우자와 가족이 참여하는 한국어·가족교육 40시간을 90% 이상 이수하면 1차로 300만 원이 지급되고 이후 6개월간 혼인 유지를 확인하면 200만 원이 추가 지급된다. 대상은 국제결혼 혼인신고일 기준 해남군에 주민등록을 두고 혼인 후 6개월 미만인 부부다.

'자녀 분유구입비 지원사업'은 24개월 이하 자녀를 둔 다문화가정의 양육비 부담을 덜기 위한 제도다. 자녀 1인당 월 7만5000원을 최대 24개월간 지원하며 매월 25일 개인 계좌로 입금된다.

'국적취득비용 지원사업'은 결혼이민자의 한국 국적 조기 취득을 돕기 위한 사업으로 귀화허가 신청 수수료 30만 원을 1회 지원한다. 대상은 2016년 6월 1일 이후 국적을 취득하고 도내에 6개월 이상 거주한 결혼이민자다.

신청은 주소지 읍·면 사무소에서 가능하며 각 사업별 신청서와 증빙서류가 필요하다.

군 관계자는 "정착에서 국적 취득까지 전 과정을 지원하는 데 의미가 있다"며 "다문화가정이 지역사회에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 정책을 확대하겠다"고 말했다.

해남군은 이밖에 다문화가족 산모도우미, 문화체험, 자조모임, 자녀 언어·학습 지원 등 맞춤형 서비스를 지속 운영하고 있다.

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