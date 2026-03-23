김영태 남원시의장, 남원시장 출마 선언..."시민주권 승리"

민생경제 회복·소상공인 지원 확대 약속

소통·복지·관광 혁신 통한 지역발전 비전 제시

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 김영태 남원시의회 의장은 23일 남원시장 출마를 공식 선언하며 시민주권 회복과 지역 발전 의지를 밝혔다.

김 예비후보는 최근 전북도당의 컷오프 판정과 관련해 "중앙당 최고위원회가 최종적으로 문제없다는 결론을 내렸다"며 "법리와 상식, 정의가 바로 선 결과"라고 강조했다. 이어 "과거를 왜곡한 흑색선전에도 시민과 당원의 지지로 진실이 밝혀졌다"고 말했다.

김영태 남원시의회 의장이 23일 남원시장 출마를 공식 선언했다.[사진=김영태 캠프]2026.03.23 gojongwin@newspim.com

그는 남원이 인구 감소와 청년 유출 등 위기에 직면해 있다고 진단하며 "준비되지 않은 행정과 책임 없는 정치의 결과"라며 변화 필요성을 강조했다. 김 예비후보는 "말이 아닌 성과로 증명하는 실력 있는 시장이 되겠다"고 밝혔다.

민생경제 회복을 최우선 과제로 제시했다. 소상공인 경영안정 지원금 확대, 남원사랑상품권 발행 및 캐시백 강화, 저금리 대환대출 지원 등을 통해 지역 내 소비 선순환 구조를 만들겠다는 구상이다.

경제 분야에서는 공공부지 태양광 설치를 통한 '햇빛연금' 도입과 72홀 규모 파크골프장 조성을 통해 관광과 지역경제 활성화를 추진하겠다고 밝혔다.

도시 인프라와 소통 강화 방안도 내놨다. 요천으로 분리된 생활권 연결을 위해 노암동과 조산동을 잇는 교량 건설을 추진하고 상수원 보호구역을 합리적으로 조정해 시민 불편을 해소하겠다고 설명했다.

복지 정책으로는 영아부터 고등학생까지 연 100만 원의 육아·교육비를 상품권으로 지원하고 어르신 이·미용 지원과 요양보호사 처우개선 수당 신설 등을 제시했다.

행정 혁신 방안으로는 원스톱 인허가 시스템 도입과 공정한 인사 체계 확립을 약속했다. 문화관광 분야에서는 남원문화관광재단 설립과 체류형 관광도시 조성을 통해 지역 전반의 관광 활성화를 추진할 계획이다.

농축업 분야에는 재정 투자를 단계적으로 확대하고 축분 처리 비용, 농산물 포장비, 물류비 지원 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 "정책 경쟁 대신 인신공격에 몰두하는 구태 정치를 극복하겠다"며 "시민의 목소리를 듣는 시장으로 남원의 미래를 설계하겠다"고 강조했다. 이어 "시민이 만들어준 기회를 지역 발전으로 반드시 보답하겠다"고 말했다.

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