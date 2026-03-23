사천시, 지방세 체납액 카카오톡 알림 서비스 시행

즉시 확인 가능 행정 효율성 증대
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시는 지방세 체납 안내 효율성을 높이고 시민 납세 편의를 강화하기 위해 카카오톡 알림 서비스를 본격 도입했다고 23일 밝혔다.
기존 종이 고지서는 주민등록 주소와 실제 거주지 불일치로 수령이 어렵고 분실·사생활 노출 문제가 있었다. 1인 가구·맞벌이 가구 증가와 잦은 이사·이직으로 오배송이나 방치가 잦아 체납 장기화 요인이 됐다.
시는 행정 사각지대를 없애고 시민이 어디서나 체납 내역을 확인하도록 본인 카카오톡 계정을 활용한 모바일 전자고지 시스템을 도입했다.
별도 신청 없이 카카오톡 앱으로 체납 내역이 발송되며 본인 인증 후 즉시 확인·납부가 가능해 편의가 크게 높아질 전망이다.
이 서비스로 종이 고지서 제작·우편 발송 비용을 절감하고 종이 사용을 줄여 탄소중립에도 기여한다.
시 관계자는 "스마트 시대 디지털 행정을 세외수입 체납으로 확대해 시민 중심 세무 행정을 펼치겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com