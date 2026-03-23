아르코, '2026 세계국제콩쿠르연맹 국제포럼 in 유럽' 한국 참가자 모집

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 정병국)는 국제콩쿠르세계연맹(회장 피터 폴 카인라드, World Federation of the International Music Competitions)과 협력하여 차세대 음악인의 글로벌 커리어 개발과 국제 네트워크 확장을 지원하는 '2026 WFIMC 인스파이어링 더 퓨처(Inspiring the Future 2026)에 참가할 한국 참가자를 모집한다고 밝혔다.

'2026 WFIMC 국제포럼'은 차세대 음악인을 위한 국제 커리어 플랫폼으로, 세계 주요 콩쿠르·공연장·교육기관의 관계자와 기획자, 예술가 등이 모여 동시대 음악 환경과 예술가의 커리어 전략을 논의하는 국제포럼이다. 올해 포럼은 오는 6월 16일부터 6월 19일까지 리투아니아 빌뉴스 타운홀(Vilnius Town Hall) 등에서 개최될 예정이다.

2026 WFIMC 국제포럼 인스파이어링 더 퓨처 포스터 [사진=예술위]

이번 프로그램을 통해 참가자들은 창의적 프로그래밍과 스토리텔링 기반 공연 기획, 새로운 공연 형식과 무대 언어, 관객 개발 전략, 예술가의 디지털 커뮤니티 구축 등 동시대 음악 생태계의 주요 의제를 중심으로 진행되는 세션, 워크숍, 콘서트, 아티스트 토크 등에 참여하게 된다.

또한 세계 음악계 핵심 관계자들과의 교류와 네트워킹 프로그램을 통해 글로벌 현장의 흐름을 이해하고, 향후 협업으로 이어질 수 있는 국제 네트워크를 확장할 수 있는 기회도 주어진다.

아르코는 이번 포럼에 참가할 한국 음악인 약 15명을 선발하여 참가비, 숙박 및 항공편 등을 제공한다. 모집 대상은 국제 무대 진출을 준비하거나 활동 중인 만 35세 이하의 차세대 음악인으로, 음악대학(원)생, 예술중·고등학생, 신진·전문 연주자 등이다.

2025 ARKO X WFIMC 국제포럼 현장 [사진=예술위]

이번 포럼은 지난해 12월 서울에서 아르코와 WFIMC가 공동으로 주최한 국제포럼 'Beyond the Stage 2025'의 후속 프로젝트로 한국 음악가들이 유럽 공연장·콩쿠르·교육기관 등 국제 음악 생태계와 보다 긴밀하게 연결될 수 있는 협력 기반을 확대하고자 마련됐다.

'2026 WFIMC 국제포럼' 신청 접수는 3월 20일부터 4월 10일까지 WFIMC가 운영하는 공식 신청페이지를 통해 온라인으로 진행된다. 자세한 내용은 한국문화예술위원회 누리집 또는 WFIMC 누리집에서 확인할 수 있다.

jyyang@newspim.com