경남도, 4897억원 규모 제1회 추경 편성…민생 안정·신산업 투자 강화

AI 제조기술 등 신산업 236억 투자
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 중동 사태 등 대외 불확실성 속에 민생경제 안정을 앞세운 4897억 원 규모의 '2026년도 제1회 추가경정예산안'을 편성해 도의회에 제출했다고 23일 밝혔다. 이번 추경으로 경남도의 총예산은 14조 7748억 원으로 늘어난다.
이번 예산안은 ▲도민 생활안정과 실물경제 회복 ▲현장 건의사항 반영 ▲재난 대응체계 고도화 ▲AI·로봇 등 신산업 육성에 중점을 뒀다. 특히 생활지원금과 도민연금 확대 등 체감형 복지 사업에 재원을 집중했다.
도는 국제 원유가격, 환율, 금리 상승 등 '3고 위기'에 대응하기 위해 민생 안정 분야에 3836억 원을 편성했다. 도민 1인당 10만 원의 생활지원금(3288억 원)과 지역사랑상품권 추가 발행(381억 원)이 주요 내용이다. 소상공인 이차보전(10억 원)과 수출물류비 보조(3억 원), 연안어선 유류비 및 비료 수급안정 예산도 반영됐다.
복지 분야에는 도민연금 확대(16억 원), 손주 돌봄 지원(1억 4000만 원), 전통시장 매니저 확충(5000만 원) 등 생활형 사업이 포함됐다. 파병용사 및 숙련기술인 행사 지원, 해양폐기물 차단시설 설치, 시외버스 LED 행선지표지판 교체 등 현장 건의사업도 뒤따랐다.
재난 대응 분야에는 산사태 피해 복구(53억 원), 산불 무인감시카메라(4억 8000만 원), 소방안전센터 조기 준공(15억 원), 재난 드론상황실 구축(3억 원) 등이 추진된다. 도는 이를 통해 재난 대응 체계의 실효성을 높일 방침이다.
신성장 산업 육성을 위한 예산도 236억 원에 달한다. AI 기반 제조기술 개발(49억 원), AI 인재 양성(14억 원), 로봇 특성화대학 지원(29억 원)이 포함됐으며, 조선·항공·방산 인력양성에 109억 원을 투입한다. 밀양 첨단복합소재 기업과 하동 자율차 시범사업, 수산부산물 자원화 사업도 함께 추진된다.
박완수 지사는 "중동 사태 등 대외 요인으로 민생이 한계 상황에 놓였다"며 "민생 안정에 초점을 맞춘 이번 예산을 신속히 집행해 도민 생활안정에 실질적 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.
한편, 이번 추경 예산안은 4월 7일 열리는 제431회 도의회 임시회 심의를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
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