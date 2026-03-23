[내일날씨] 전국 대체로 흐림…제주도 밤부터 '비'

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 화요일인 24일은 전국이 대체로 흐린 가운데 낮 최고기온이 19도까지 올라가 포근한 날씨가 되겠다.
23일 기상청에 따르면 오는 24일 전국이 가끔 구름 많고 충청권과 남부지방은 오전부터 차차 흐려지겠다. 제주도는 대체로 흐리며 늦은 밤부터 비가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 5~10mm다.
아침 최저기온은 -2~9도로 예상된다. ▲서울 7도 ▲인천 7도 ▲수원 5도 ▲춘천 0도 ▲강릉 5도 ▲청주 5도 ▲대전 5도 ▲전주 5도 ▲광주 6도 ▲대구 4도 ▲부산 9도 ▲울산 5도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 13~19도로 예상된다. ▲서울 17도 ▲인천 14도 ▲수원 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 16도 ▲청주 18도 ▲대전 19도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 17도 ▲울산 15도 ▲제주 15도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역에서 '보통' 수준을 보이겠다.
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