메디톡스, 세계 최초 콜산 성분 지방개선주사제 '뉴비쥬' 출시

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 메디톡스가 자체 개발한 세계 최초 콜산 성분의 지방개선주사제 '뉴비쥬'가 국내 시장 재편에 나선다.
바이오제약기업 메디톡스는 중등증 및 중증 턱밑 지방 개선을 적응증으로 하는 주사제 '뉴비쥬(NUVIJU)'를 오는 30일 출시한다고 23일 밝혔다.
국내 메디컬 에스테틱 시장의 첫 신약이자 식품의약품안전처로부터 '국산 40호 신약'을 획득한 뉴비쥬는 세계 최초 콜산(Cholic acid, CA)을 주성분으로 사용한 지방개선주사제다. 기존 출시된 제품들에 사용되는 데옥시콜산(DCA)과 달리 콜산을 사용해 부종(부기), 멍 등의 이상반응을 줄였다. 또한 pH(산성도)를 인체와 유사한 농도로 맞춰 통증을 최소화했으며, 알레르기와 피부자극을 유발할 수 있는 벤질알코올, 벤제토늄염화물 등의 화학부형제도 배제했다.
뉴비쥬는 대규모 임상 3상을 통한 우수한 효능을 입증하기도 했다. 국내 중등증 및 중증 턱밑 지방 환자 240명을 대상으로 턱밑 지방 정도를 5점 척도로 평가한 결과, 위약군 대비 1단계 이상 개선된 환자 비율은 88.6%, 2단계 이상은 46.7%로 나타났다.
메디톡스는 기존 시장을 차세대 지방개선주사제 뉴비쥬로 재편하기 위한 마케팅 전략도 수립했다. 전국에 보유한 병·의원 네트워크를 기반으로 신규 KOL(Key Opinion Leader) 발굴을 통해 브랜드 인지도를 빠르게 높여 성공적인 시장 진입에 우선 순위를 둘 방침이다.
아울러 뉴비쥬의 임상학적 가치와 제품의 우수성을 알리기 위한 대규모 런칭 심포지엄을 통해 국내 시장에서 독보적인 위치를 구축하며 프리미엄 톡신 제제로 인정 받고 있는 '코어톡스', 차세대 보툴리눔 톡신 제제 '뉴럭스', 히알루론산 필러 '뉴라미스'와의 전략적 시너지를 극대화할 예정이다.
메디톡스 관계자는 "출시 전부터 사전 문의가 쇄도하는 등 뉴비쥬가 시장에서 크게 주목 받고 있다"며 "강력한 영업망과 마케팅 노하우를 적극 활용해 국내 시장을 재편하며 차별화된 기술력과 제품력을 선보일 것"이라고 말했다.
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