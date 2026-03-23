우원식 의장, 오스트리아·체코 순방 일정 시작…원전·방산 협력 강화

23일부터 5박 7일 일정

최고위급 연쇄 회담으로 전략적 동반자 관계 심화

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 우원식 국회의장이 23일부터 29일까지 5박 7일 일정으로 오스트리아와 체코를 공식 방문한다.

이번 순방은 유럽의 핵심 협력국인 오스트리아·체코와의 전략적 동반자 관계를 심화하고, 의회정상외교를 통해 원전·방산·반도체·신재생에너지·문화협력 등 실질 협력 확대 방안을 논의하기 위해 추진됐다.

우원식 국회의장. [사진=뉴스핌 DB]

우 의장은 오스트리아에서 슈토커 상원의장, 로젠크란츠 하원의장 등 최고위급 인사들을 만나 양국 의회 간 전략적 교류를 강화하고, 다자외교, 산업협력, 문화·인적교류 확대 방안을 논의할 예정이다.

특히 국제원자력기구(IAEA), 유럽안보협력기구(OSCE) 등 주요 국제기구가 소재한 비엔나의 외교적 위상을 바탕으로, 한반도 평화와 비핵 확산, 글로벌 거버넌스 차원의 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환할 계획이다.

또한 우 의장은 오스트리아와의 산업 협력과 관련해 기계·자동차부품·환경기술·신재생에너지·공급망 분야의 협력 가능성을 점검하고, 문화예술 강국인 오스트리아와의 문화 협력 및 인적교류 확대 방안도 모색할 예정이다.

이어 우 의장은 체코를 방문해 바비쉬 총리, 오카무라 하원의장, 비스트르칠 상원의장 등 최고위급 인사들과 연쇄 회담을 통해 양국 간 전략적 동반자 관계 심화와 실질 협력 확대 방안을 논의한다.

지난해 수교 35주년과 전략적 동반자 관계 수립 10주년을 계기로 한층 가까워진 양국 관계를 바탕으로 의회 차원의 협력 기반을 더욱 공고히 할 계획이다.

체코 방문에서는 특히 두코바니 신규원전 건설사업의 성공적 이행과 향후 에너지 협력 확대가 주요 의제로 다뤄질 예정이다.

아울러 체코가 중·동유럽의 핵심 산업국이자 우리 기업들의 주요 투자거점이라는 점을 고려해, 자동차·배터리·반도체·방산·신재생에너지 등 분야의 산업 협력 확대 방안도 논의할 계획이다.

또 K-콘텐츠 확산과 직항노선 증대 등을 바탕으로 문화·관광·인적교류 확대 방안에 대해서도 의견을 교환할 예정이다.

이번 순방에는 더불어민주당 김원이·이강일·박지혜 의원, 국민의힘 김정재·강선영 의원, 조국혁신당 강경숙 의원이 동행한다.

allpass@newspim.com