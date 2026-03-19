전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

禹 의장, 국민의힘 뺀 6당 원내대표와 회동..."단계적으로 개헌의 문 열자"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

5·18 전문수록·계엄통제 강화 등 단계적 추진 제안

[서울=뉴스핌] 김승현 조승진 기자 = 우원식 국회의장이 19일 '초당적 개헌추진을 위한 제정당 연석회의'를 열고 오는 6월 3일 전국 지방선거와 함께 개헌 국민투표를 실시하자고 제안했다. 국민의힘은 이날 회의에 불참했다.

우 의장은 이날 오후 1시 20분 의장 집무실에서 여야 6개 정당 원내대표들과 회의를 갖고 "39년 된 헌법이 시대변화를 못 담아내고 있다"며 "지난 12월 3일 계엄 사태를 통해 헌법적 통제장치의 한계가 분명히 드러났다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 우원식 국회의장이 19일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 초당적 개헌추진을 위한 제정당 연석회의에서 제정당 원내대표들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 용혜인 기본소득당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 한병도 더불어민주당 원내대표, 우 의장, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

◆ 우 의장 "전면적 개헌이 어렵다면 국민 합의 충분한 사항부터 단계적으로 시작"

우 의장은 "전면적 개헌이 어렵다면 여야가 공감하고 국민 합의가 충분한 사항부터 단계적으로 시작하자"며 "한꺼번에 추진하다 번번이 실패해 온 과거를 반복할 것이 아니라 할 수 있는 것부터 해 개헌의 문을 열자는 것"이라고 강조했다.

이어 "이재명 대통령이 단계적 개헌에 공감 의사를 밝힌 것은 의미 있는 진전"이라며 "국회가 실시한 1만2000명 국민 의견조사에서도 비상계엄 통제 강화, 지역균형발전 명시, 5·18 정신 헌법 전문 수록 등에 압도적 공감대가 확인됐다"고 밝혔다.

우 의장은 "6월 3일 전국 지방선거와 국민투표를 함께 실시하는 방안이 투표율 확보와 비용절감, 편의성 측면에서 가장 현실적이고 효율적인 선택"이라고 말했다. 그러면서 "오늘 국민의힘 의원총회에서 개헌을 논의한다고 해서 오후로 조정했는데도 함께하지 못한 점이 매우 아쉽다"며 "국민의힘도 개헌 논의에 동참해주시기를 다시 한번 요청한다"고 덧붙였다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 "5·18 정신을 헌법 전문에 새기는 일은 민주주의 이름으로 짊어진 40년 오래된 빚을 갚는 길"이라며 "5·18과 함께 민주화운동의 큰 줄기인 부마항쟁 역시 헌법적 가치로 온전히 승화시켜야 한다"고 말했다.

한 원내대표는 "계엄요건 강화는 민주주의가 불의한 권력에 흔들리지 않게 할 최소한의 안전장치"라며 "국민의힘도 내란청산과 헌정수호에 진정성이 있다면 당연히 합의할 수 있는 사안"이라고 강조했다. 이어 "대통령이 국무회의에서 의장 제안 내용을 수용하고 정부 차원 검토도 지시한 만큼, 민주당은 책임 있는 수권 여당으로서 개헌 결실을 맺기 위해 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

서왕진 조국혁신당 원내대표는 "조국당은 22대 국회 개헌 이후 가장 먼저 개헌특위 구성과 제7공화국 개헌을 촉구한 바 있다"며 "올해 지방선거에서 우선 추진하고 2028년 총선에서 전면개헌을 완성하는 로드맵을 제시했다"고 말했다. 그러면서 "5·18 정신과 부마 민주화 항쟁 정신의 전문 수록, 지방분권과 균형발전에 대한 국가 책임, 계엄 통제권 강화 등 여야가 충분히 합의 가능하고 국민 대다수가 동의하는 의제부터 추진해야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 =우원식 국회의장이 19일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 초당적 개헌추진을 위한 제정당 연석회의에서 발언하고 있다. 2026.03.19 mironj19@newspim.com

◆ "국민의힘이 더 적극적으로 계엄 엄격화를 주장해야 할 책임 있어"

윤종오 진보당 원내대표는 "지방선거에서 국민 공감대가 있고 여야 이견이 없는 것부터 먼저 단계적으로 개헌의 문을 여는 것이 매우 중요하다"며 "진보당도 5·18 정신 전문 수록, 계엄 통제 강화, 지방자치와 직접민주주의 확대 등 내용을 담은 개헌안을 준비하고 있다"고 밝혔다. 아울러 "국회 차원에서 상시적으로 논의하는 개헌특위를 상설화했으면 좋겠다"고 제안했다.

천하람 개혁신당 원내대표는 "의장이 제안하신 내용은 권력구조 같은 민감한 것이 들어가 있지 않아 야당도 충분히 논의에 참여할 내용"이라며 "개혁신당도 5·18 전문 수록을 주장해왔고 계엄요건 엄격화와 균형발전을 수용 안 할 이유가 없다"고 말했다.

그러면서 "국민의힘은 윤어게인과의 단절에 대해 아직 많은 분들이 의구심을 갖고 있다"며 "국민의힘이 더 적극적으로 계엄 엄격화를 주장해 다시는 헌정사의 비극이 반복되지 않도록 보다 적극적인 태도를 취할 책임이 있다"고 지적했다.

용혜인 기본소득당 원내대표는 "개헌을 가로막는 데에 가장 큰 책임이 있는 송언석 국민의힘 원내대표가 참석하지 않은 것에 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 용 원내대표는 "5·18 정신을 부정하고 내란청산에 반대하는 윤어게인 세력이 아니고서야 개헌에 반대할 명분이 없다"며 "주권자 국민이 너르게 합의한 민주주의 최소 개헌조차 거부하는 것은 사실상 내란동조정당으로 남겠다는 선언"이라고 비판했다.

이어 "12월 3일 내란을 막지 못해 죄송하다는 사과는 왜 했느냐"며 "내란을 막기 위한 개헌에는 반대하면서 말로만 절윤을 선언한다고 어느 국민이 그 말을 믿겠느냐"고 반문했다.

한창민 사회민주당 원내대표는 "내란 상황을 극복한 나라에서 새로운 비전과 꿈을 담는 개헌을 안 하는 나라를 본 적이 없다"며 "우원식 의장의 개헌 제안에 적극 동의한다"고 말했다.

한 원내대표는 "대통령도 공감 뜻을 표하고 정부도 검토에 착수했으니 이제는 실행만 남았다"며 "국민의힘이 이를 정쟁 소재로 삼거나 적극적으로 참여하지 않으면서 개헌을 막으면 또 한 번 내란상황에 동조하는 것으로 볼 수밖에 없다"고 강조했다. 아울러 "개헌과 정치개혁은 새로운 대한민국을 이끄는 쌍두마차"라며 "국민의 뜻을 제대로 담는 지방선거와 개헌이 6월 3일 동시 진행된다면 민주주의와 정치 발전을 위한 역사적 전환점이 될 것"이라고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
사진
김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동