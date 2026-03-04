우원식 의장, 오늘부터 3박 4일 일본 공식방문…경제·문화 실질 협력 확대

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 우원식 국회의장이 최근 재개된 정상 간 셔틀외교의 흐름을 이어 일본과의 새로운 차원의 관계 발전 및 전략적 파트너십 강화를 위한 행보에 나섰다.
국회는 4일 우 의장이 이날부터 오는 7일까지 3박 4일간 일본을 공식방문한다고 밝혔다.
이번 순방에서 우 의장은 모리 에이스케 중의원 의장, 세키구치 마사카즈 참의원 의장과의 의회 정상외교를 통해 경제협력, 한반도평화, 문화·인적교류 등에 대해 심도 있는 논의를 진행할 예정이다.
구체적으로 우 의장은 새롭게 구성된 중의원에 대한 축하와 협력을 당부하고, 참의원 지도부와의 우호친선 교류를 도모하는 의회 외교를 추진한다.
또 경제안보 핵심파트너인 일본과의 공급망 협력 및 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 가입에 대한 심도 있는 논의 등 양국 간 경제협력 방안도 모색한다.
아울러 일본과 역내 평화에 대한 공감대를 형성하며 한반도 긴장 완화를 위한 건설적인 역할을 당부하고, 서로의 삶을 연결하는 문화와 활발한 인적교류를 매개로 양국 교류 활성화 방안을 논의하는 한편, 현지에 있는 동포들에 대한 관심을 요청할 예정이다.
