우원식 의장, 주한체코대사 접견…"두코바니 원전 실질 협력 심화"

교역규모 6년 연속 최고치, 작년 48억 달러 달성

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 우원식 국회의장은 16일 오후 의장집무실에서 이반 얀차렉 주한 체코대사를 접견하고, 양국 경제협력 확대 및 의회 간 교류 강화 방안 등에 대해 의견을 교환했다.

우 의장은 "대한민국과 체코는 식민 지배를 극복하고 스스로 민주주의를 성취한 유대감을 바탕으로 1990년 수교 이후 2015년 전략적 동반자 관계로 발전해왔다"며 "지난해 양국 수교 35주년을 기념하는 많은 행사가 있었는데, 앞으로 새로운 35년 동안 양국이 한 차원 더 높은 관계로 발전해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.

우원식 국회의장은 16일 오후 의장집무실에서 이반 얀차렉 주한 체코대사를 접견하고, 양국 경제협력 확대 및 의회 간 교류 강화 방안 등에 대해 의견을 교환했다. [사진=국회의장실]

이어 우 의장은 양국 간 경제 협력의 필요성을 언급하면서 "양국 간 교역규모가 6년 연속 최대치를 경신하며 작년에는 약 48억 달러에 이르고 있는데, 이는 양국 간 경제 협력이 얼마나 긴밀하게 진행되고 있는지 보여주는 것"이라며 "약 100여 개의 우리 기업이 체코에 진출하여 양국 경제 협력 및 체코 경제 성장에 기여하고 있는데, 원활한 경제 활동을 지속적으로 할 수 있도록 관심을 갖고 지원해 달라"고 당부했다.

우 의장은 "특히 지난해 6월 두코바니원전 신규 건설 계약 체결을 시작으로 양국간 실질 협력이 질적·양적으로 대폭 확대되고 있어 뜻깊다"며 "의원친선협회 등 의회 간 교류를 통해 양국 간 협력을 더욱 확대시켜 나가겠다"고 말했다.

이에 얀차렉 대사는 "작년에는 한국과 체코의 수교 35주년, 전략적 동반자 관계 수립 10주년을 기념하며 그동안 어떤 것을 성취했고, 앞으로 어떤 기회를 직면하게 될지 돌아볼 수 있는 좋은 기회였다"면서 "의원친선협회가 양국 의회 교류에 중요한 역할을 하고 있는데, 의장님께서도 체코 방문을 통해 체코 지도자들과 성공적인 정치적 대화를 나눌 수 있길 바란다"고 답했다.

이날 접견에는 야나 침볼린초바 주한체코대사관 공관차석, 윤희영 주한체코대사관 문화공보관 등이 참석했으며, 국회에서는 조오섭 의장비서실장, 박태서 공보수석비서관, 고경석 외교특임대사, 구현우 국제국장 등이 함께했다.

kimsh@newspim.com