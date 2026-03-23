2월 외화예금 1175억 달러…4.9억 달러 '감소'

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 2월 기준 거주자 외화예금이 달러화와 엔화를 중심으로 감소세를 나타냈다.
한국은행이 23일 발표한 '2026년 2월중 거주자외화예금 동향'에 따르면, 지난달 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금은 1175억 3000만 달러로 집계됐다. 이는 전월 말 대비 4억 9000만 달러 감소한 수치다.
거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등이 보유한 국내 외화예금을 말한다.
미 달러화 예금은 960억 달러로, 전월 대비 3억 4000만 달러 감소했다. 이는 기업들의 해외 투자 집행 및 경상대금 지급 등이 원인으로 풀이된다. 엔화 예금 역시 경상대금 지급 등의 영향으로 전월 대비 2억 1000만 달러 줄어든 93억 달러로 나타났다. 위안화 예금은 전월 대비 1억 5000만 달러 감소한 12억 3000만 달러를 기록했다.
반면 유로화 예금은 95억 9000만 달러를 기록하며 전월 대비 2억 달러 증가했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타 통화 예금은 14억 1000만 달러로 전월과 동일한 수준을 유지했다.
예금 주체별로는 기업예금의 감소 폭이 컸다. 기업예금 잔액은 1002억 3000만 달러로 전월 대비 4억 5000만 달러 감소했다. 개인예금 또한 173억 1000만 달러로 4000만 달러 줄었으나 감소 폭은 미미했다. 전체 외화예금 중 기업예금이 차지하는 비중은 85.3%에 달했다.
은행별로는 국내은행 잔액이 986억 달러로 2억 8000만 달러 감소했다. 외은지점은 189억 4000만 달러로 2억 1000만 달러 줄어든 것으로 나타났다.
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