괴산군, '자연울림 음악분수' 운영 재개…본격 관광객 맞이

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 겨울철 휴지기를 마친 '괴산 자연울림 음악분수'의 가동을 재개하며 본격적인 관광객 맞이에 나선다.
'괴산 자연울림 음악분수'는 음악과 물, 빛이 어우러지는 공연형 분수로, 최대 30ｍ 높이까지 솟구치는 고사분수와 형형색색의 LED 조명, 다양한 음악이 어우러져 역동적인 볼거리를 제공한다.
군은 올해 연출곡을 대폭 추가해 장르를 다양화하고 프로그램 완성도를 높였다.
어린이를 위한 동요뿐 아니라 대중가요 등 가족 단위 방문객을 위한 맞춤형 공연도 새롭게 구성했다.
음악과 함께 시시각각 변하는 물줄기와 조명 연출은 낮과 밤 각각 다른 분위기를 연출하며, 관광객들에게 색다른 볼거리와 휴식 공간을 제공할 것으로 기대된다.
운영은 매주 화요일부터 일요일까지 이뤄지며, 오는 4월부터 8월까지는 오전 11시 40분과 오후 8시 30분 두 차례 공연이 진행된다.
9∼10월에는 오전 공연은 그대로 유지하고, 오후 공연은 일몰 시간에 맞춰 오후 7시 30분으로 앞당겨 운영한다.
군 관계자는 "새로운 음악과 역동적인 연출로 새 단장한 음악분수가 군민과 방문객들에게 시원한 힐링의 시간을 선사할 것"이라며 "음악분수를 중심으로 야간경관을 확충해 체류형 관광 콘텐츠로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
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