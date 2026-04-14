디저트39, 우베 음료 6종 출시

AI 핵심 요약beta
- 디저트39가 14일 보라색 참마 우베 음료 6종을 출시했다.
- 우베 라떼, 우베 버블 프라페, 우베 딸기 라떼 등으로 구성했다.
- 색감과 식감 다양성을 반영해 소비 트렌드에 맞췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 =저트39는 보라색 참마 '우베(Ube)'를 활용한 음료 6종을 출시했다고 14일 밝혔다.
우베는 연보라색 색감과 함께 달콤하고 고소한 맛이 특징인 식재료로, 동남아시아 지역을 중심으로 활용돼 왔으며 최근에는 해외에서 시각적 요소를 강조한 디저트 소재로 주목받고 있다. 특히 사진 촬영과 공유를 중시하는 소비 경향과 맞물리며 음료 및 디저트 메뉴에 적용되는 사례가 늘고 있다.
이번에 선보인 제품은 우베의 기본 풍미를 담은 '우베 라떼'를 비롯해 우베 크림을 더한 '내가 진짜 우베 라떼', 펄을 추가해 식감을 강조한 '우베 버블 프라페' 등으로 구성됐다.
여기에 딸기 과육을 조합한 '우베 딸기 라떼', 제주 말차를 더해 색 대비를 강조한 '우베 말차 라떼', 코코넛과 치즈 크림, 에스프레소를 결합한 '치즈 프로마쥬 우베 코코넛 카페라떼' 등 총 6종이다.
디저트39는 메뉴 구성에서 색감과 식감, 재료 조합의 다양성을 반영해 선택 폭을 넓혔다고 설명했다. 또한 음료의 외형과 맛을 동시에 고려하는 최근 소비 흐름에 맞춰 제품을 기획했다고 밝혔다.
whitss@newspim.com