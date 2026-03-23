"장보기와 티빙 혜택 동시에"…SSG닷컴, '쓱티빙' 캠페인 시작

KBO 개막 앞두고 야구팬 겨냥 영상도 제작
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = SSG닷컴은 장보기 적립에 OTT '티빙'을 결합한 멤버십 '쓱7클럽' 혜택을 알리기 위해 '쓱티빙' 브랜드 캠페인을 시작한다고 23일 밝혔다.
이번 캠페인의 핵심 메시지는 '장보기와 티빙 보기를 한번에'다. 월 3900원에 장보기 상품 7% 고정 적립과 티빙 콘텐츠 혜택을 동시에 누릴 수 있다는 점을 강조했다.
캠페인은 쓱7클럽 마스코트 '쓱칠이'를 중심으로 전개된다. 쓱칠이는 7% 적립 혜택을 상징하는 '7잎 클로버'를 형상화한 멤버십 캐릭터로, 3D 형태의 쓱칠이가 캠페인 영상에 등장하는 것은 이번이 처음이다.
영상은 티빙 공식 리더필름(인트로)으로 시작해 쓱7클럽과 티빙의 결합을 직관적으로 드러낸다. '이것은 엄청난 혜택의 인트로일 뿐'이라는 내레이션으로 기대감을 높인 뒤, 야구·예능·드라마를 즐기는 쓱칠이의 모습과 그래픽을 통해 멤버십 회원이 누릴 수 있는 혜택을 부각한다.
SSG닷컴은 프로야구(KBO) 시즌 개막을 앞두고 야구팬을 겨냥한 캠페인 영상도 별도 제작했다. 티빙의 콘텐츠 가운데 하나인 야구 생중계를 중심으로 쓱칠이를 활용한 다양한 브랜딩 활동을 통해 야구팬과의 접점을 지속해서 확대한다는 방침이다.
SSG닷컴 관계자는 "이번 캠페인을 통해 장보기와 콘텐츠를 아우르는 멤버십 혜택을 부각하고자 한다"며 "이달 말까지 가입 시 제공되는 3개월 구독료 환급 이벤트로 쇼핑과 콘텐츠 혜택을 부담 없이 누리길 바란다"고 말했다.
shl22@newspim.com