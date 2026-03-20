SSG닷컴, 25일까지 '바로퀵' 무료배송·쿠폰 더블 혜택

전국 이마트 매장서 식품·생활용품 1시간 내외 배송

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = SSG닷컴은 오는 25일까지 '바로퀵' 주문 고객을 대상으로 무료배송 혜택과 함께 장바구니 할인 프로모션를 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 행사에서는 무료배송 혜택을 강화한다. 첫 주문 고객을 대상으로 2만원 이상 구매 시 적용가능한 무료배송 쿠폰을 ID당 2장 지급하며, 3만원 이상 구매 고객에게는 횟수 제한 없이 무료배송 혜택을 제공한다.

SSG닷컴은 오는 25일까지 '바로퀵' 주문 고객을 대상으로 무료배송 혜택과 함께 장바구니 할인 프로모션를 진행한다고 20일 밝혔다. [사진=SSG닷컴]

구매 금액대별 할인 혜택도 마련했다. 4만원 이상 구매 시 4000원, 5만원 이상 구매 시 5000원 할인쿠폰을 ID당 1장씩 발급한다. 행사카드로 7만원 이상 결제 시 5% 청구할인도 받을 수 있다.

바로퀵은 이마트를 중심으로 반경 3km 이내에서 이륜차로 도착지까지 1시간 내외로 배송해주는 퀵커머스 서비스다. 이마트 매장의 신선·가공식품, 생활용품 등 1만2000여 개를 엄선해 판매한다. SSG닷컴은 전국 80여곳의 이마트를 물류 거점으로 활용하며, 2분기 내 90곳으로 늘려 고객 편의성을 높일 예정이다.

SSG닷컴 관계자는 "'바로퀵'을 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 무료배송과 할인행사를 강화해 체감 혜택을 높였다"고 말했다.

shl22@newspim.com