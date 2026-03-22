시흥시 도창동 산불 30여분 만에 초진...임야 1500평 피해

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 22일 오후 경기 시흥시의 한 야산에서 산불이 발생했으나 30여 분 만에 큰 불길이 잡혔다.

22일 오후 경기 시흥시의 한 야산에서 산불이 발생했으나 30여 분 만에 큰 불길이 잡혔다. [사진=경기도소방재난본부]

산림청과 소방 당국에 따르면 이날 오후 5시 29분경 시흥시 도창동의 한 야산에서 불이 났다는 신고가 접수됐다.

이날 화재는 현장에서 진행 중이던 그라인더 작업 과정에서 발생한 불꽃이 인근 산림으로 옮겨붙으며 시작된 것으로 파악됐다.

신고를 접수한 소방 당국은 건조한 날씨 속 연소 확대를 막기 위해 산불 진화 헬기를 포함한 장비 21대와 인력 60명을 현장에 긴급 투입했다.

산림 당국과 소방대원들은 지상과 공중에서 입체적인 진화 작전을 펼친 끝에, 화재 발생 38분 만인 오후 6시 7분경 주불 진화를 완료하고 초진에 성공했다.

이번 불로 다행히 인명피해는 발생하지 않았으나, 임야 약 5000㎡(1500평)가 소실되는 피해를 입었다. 또한 산 인근에 설치되어 있던 컨테이너 1개 동이 불길을 피하지 못하고 전소됐다.

시흥시는 재난안전문자를 통해 해당 지역 산불로 인해 입산을 금지하고, 인근 지역을 지난는 차량은 우회하라고 전했다.

소방당국과 산림청은 정확한 화재 원인 등에 대해 조사하고 있다.

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