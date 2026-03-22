'창립 20년' 충북개발공사 "위기 넘어 새로운 도약"...미래 비전 선포

김순구 사장 "초심으로 돌아가 도민 신뢰 회복"







[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =충북개발공사가 창립 20주년을 맞아 '위기를 돌파'하고 '새롭게 도약'할 것을 다짐했다.

지난 20년간 충북 곳곳의 산업단지와 도시개발 사업을 주도하며 지역 균형발전에 기여해 온 공사는 최근 경영상의 위기를 기점으로 또 다른 변화를 모색하고 있다.

충북개발공사 창립 20주년 기념식. [사진=충북개발공사] 2026.03.22 baek3413@newspim.com

공사는 2006년 자본금 529억 원, 직원 35명으로 출범했으며, 현재 자본금 1799억 원, 임직원 105명 규모로 성장했다.

그동안 제천 제2산업단지, 오창 제2산단, 오송 제2생명과학단지, 음성 휴먼스마트밸리, 청주 밀레니엄타운 개발 등 39개 사업을 추진하며 총 8조 원 규모의 공공개발 실적을 쌓아 왔다.

충북 전역을 무대로 한 산업·도시 인프라 기반을 공사가 주도해 온 셈이다.

하지만 최근 공사는 대형 계약 해지, 매출 급감, 부채 비율 상승 등 경영난에 직면해 있다.

충북개발공사는 위기 극복을 위해 ▲관행과 타성 타파 ▲재무 건전성 강화 ▲미래 사업 모델 발굴 ▲즐거운 조직문화 조성 등 4대 경영 방침을 내세웠다.

김순구 사장은 "20년 전 아무것도 없던 땅에 희망의 말뚝을 세우던 초심으로 돌아가야 한다"며 "도민의 눈높이에 맞는 청렴하고 투명한 공기업으로 다시 서겠다"고 강조했다.

앞서 충북개발공사는 20일 전 임직원이 참석한 가운데 청주 본사 대회의실에서 창립 20주년 기념식을 갖고 걸어온 길을 돌아보며 미래 비전을 공유했다.

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