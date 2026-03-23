[오늘날씨] 전국 맑음…서울 한낮 19도

[서울=뉴스핌] 유재선 인턴기자 = 월요일인 23일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 최고 기온이 21도까지 오르며 포근하겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 발해만 부근에 위치한 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠다. 전라도, 경상남도, 제주도는 구름이 많겠다.
아침 최저기온은 -1~9도로 예상된다. ▲서울 4도 ▲인천 3도 ▲수원 1도 ▲춘천 0도 ▲강릉 8도 ▲청주 2도 ▲대전 2도 ▲전주 2도 ▲광주 4도 ▲대구 4도 ▲부산 8도 ▲울산 6도 ▲제주 9도다.
낮 최고기온은 12~21도로 예상된다. ▲서울 19도 ▲인천 16도 ▲수원 18도 ▲춘천 18도 ▲강릉 13도 ▲청주 19도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲대구 20도 ▲부산 19도 ▲울산 16도 ▲제주 16도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '보통' 수준으로 예상된다.
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