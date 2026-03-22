김성제 의왕시장 "국제학생 교류, 셰계를 교과서 삼아 평생의 자산"

시 '캐나다 빅토리아 교육청 여름방학캠프 학부모 간담회' 개최

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 지난 21일 시청 중회의실에서 '캐나다 빅토리아 교육청 여름방학캠프 학부모 간담회'를 개최했다고 22일 밝혔다.

영어캠프 학부모 간담회. [사진=의왕시]

시에 따르면 이날 간담회에는 김성제 의왕시장과 학부모 약 35명이 참석했으며 프로그램 구성과 안전관리 안내, 행정 절차 등을 공유하고 질의응답을 갖는 시간으로 진행됐다.

이번 여름방학캠프는 7월 말부터 8월 중순까지 캐나다 빅토리아 시에서 약 3주간 운영될 예정으로, 현지 영어수업(ELL)과 캐나다 가정 홈스테이, 지역 문화체험과 야외활동을 결합한 체험 중심 프로그램으로 진행될 예정이다.

학생들은 전 세계 다양한 국제학생과의 교류를 통해 교실 밖에서 살아 있는 언어·문화 감수성과 자립심, 협력 역량을 기를 수 있을 것으로 기대된다.

영어캠프 학부모 간담회. [사진=의왕시]

김성제 의왕시장은 "아이들이 교실을 넘어 세계를 교과서 삼아 배우는 경험은 평생의 자산이 된다"며 "안전하고 의미 있는 연수가 될 수 있도록 준비 단계부터 귀국 이후 성과 공유까지 전 과정을 꼼꼼히 지원하겠다"고 말했다.

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