전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.22 (일)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

스팩 시장 위축 속 투기거래 기승…금감원, 제도 손질 나선다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

합병 성공률 5년새 '반토막'…상장폐지는 200% 급증
금감원 "규제 차익 해소·공시 강화" 제도 손질 나서

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 국내 스팩(SPAC, 기업인수목적회사) 시장을 분석한 결과, 시장 규모는 축소되는 반면 상장 초기 투기적 거래는 오히려 확대되는 이상 현상이 반복되고 있는 것으로 나타났다.

22일 금융감독원(이하 금감원)이 발표한 '우리나라 스팩 시장 투자 백서'에 따르면 지난해 신규 상장된 스팩은 25건, 공모금액 2704억원으로 전년 대비 각각 37.5%, 32.2% 감소한 것으로 나타났다. 전체 기업공개(IPO) 시장에서 스팩이 차지하는 비중도 5.7%로 전년(9.3%)보다 크게 줄었다. 스팩 상장 건수는 지난 2022년 45건을 고점으로 매년 감소세를 이어가고 있다.

합병 성공률도 급락했다. 지난해 합병에 성공한 스팩은 15건으로 전년 대비 2건 줄어든 데 그쳤지만, 합병에 실패해 상장폐지된 건수는 24건으로 전년보다 200% 급증했다. 그 결과 합병 성공률은 38.5%로 전년(68.0%) 대비 반토막 났다.

[사진=뉴스핌DB]

금감원은 시장 규모가 줄어드는 와중에도 투기성 거래가 사라지지 않고 있다는 점을 문제점으로 꼽았다. 지난해 상장된 스팩들은 상장 당일 공모가 2000원에서 시작해 장중 평균 4067원까지 치솟았다가 종가 기준 2227원으로 급락하는 패턴을 반복했다. 공모가 대비 장중 고가 상승률이 203%에 달한다. 최근 5년 평균으로 봐도 같은 현상이 되풀이되고 있다.

금감원은 스팩이 실질적인 사업을 영위하지 않고 현금만 보유하는 '껍데기 회사'인 점을 감안하면 공모가를 크게 벗어나는 가격 급등락은 가치평가와 무관한 투기적 행태라고 판단했다.

합병 이후 주가 흐름도 부진한 것으로 나타났다. 지난해 합병에 성공한 스팩 14건을 추적한 결과, 3개월 후 평균 주가는 5.2% 하락했고 하락 종목 비중은 71.4%에 달했다. 9개월 후에는 평균 하락폭이 26.6%로 확대됐고 하락 종목 비중도 85.7%로 늘었다. 2021년부터 5년 평균을 보면 합병 후 4년이 지난 시점의 평균 주가 하락폭은 31.8%, 하락 종목 비중은 87.5%에 이른다. 금감원은 일반 IPO에 비해 상대적으로 느슨한 제도 탓에 합병가액이 고평가된 것이 원인일 수 있다고 분석했다.

금감원은 관계기관과 협의해 스팩 상장 첫날 과도한 주가 급등을 막기 위한 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 소비자경보 확대와 공시서류 심사 강화를 추진하고, 스팩과 일반 기업공개 간 규제 차익 해소 방안도 검토할 계획이다. 2020년대 초 스팩 급증에 따른 투자자 피해를 경험한 미국 증권거래위원회(SEC)가 2024년 공시의무 강화 등 제도 개선에 나선 사례도 참고하기로 했다.

금감원은 스팩에 투자하려는 투자자에게도 주의를 당부했다. 상장 당일 주가가 공모가를 벗어날 이유가 없으며, 공모가보다 높은 가격에 매수할 경우 합병 실패에 따른 청산 시에도 손실이 발생할 수 있다고 경고했다.

 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
사진
'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동