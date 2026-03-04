해외 사모대출펀드 위기...금감원, 증권사와 점검

정보 불투명·위험 과소평가 3대 리스크 경고
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원이 해외 사모대출펀드 판매잔액이 빠르게 늘고 글로벌 시장 불안이 커지자 주요 증권사를 소집해 리스크 관리 강화를 촉구했다.
4일 금융감독원(이하 금감원)은 이날 오후 서울 금융투자협회에서 해외 사모대출펀드 담당 임원 및 준법감시인(CCO)을 대상으로 간담회를 개최했다고 밝혔다. 이번 간담회에는 금감원 소비자보호총괄 김욱배 부원장보, 소비자피해예방국·자본시장감독국 국장급 간부와 10개 증권사 해외 사모대출펀드 담당 임원 및 CCO 등 약 20명이 참석했다.
금감원에 따르면 주요 12개 증권사 집계 기준 해외 사모대출펀드 국내 투자자 판매잔액은 2023년 말 11조8000억원에서 2024년 말 13조8000억원(+16.8%), 2025년 말 17조원(+23.0%)으로 증가했다. 개인 판매잔액은 같은 기간 1154억원에서 4797억원으로 약 3.2배 늘었다.
김욱배 부원장보는 해외 사모대출펀드의 주요 리스크 요인으로 ▲정보 불투명 ▲위험 과소평가 ▲국내 통제력 한계 등 세 가지를 제시했다. 전통적인 금융기관 대비 완화된 조건의 대출을 취급하는 특성상 차주 건전성 악화를 사전에 파악하기 어렵고 비시장성 자산 특유의 위험 측정 방식 한계로 수익 대비 위험이 과소평가될 수 있다는 지적이다. 재간접 형태 투자 구조로 인해 대출채권 선별·위기 대응 등 주요 의사결정에 국내 금융회사의 개입이 제한되는 점도 문제로 꼽혔다.
금감원은 증권사에 상품설명서와 판매직원 설명 스크립트에 투자자 오인 유발 문구가 있는지 점검하고 주요 리스크보다 월배당·고수익률 등 수익성이 부각되지 않도록 판매절차를 철저히 관리할 것을 당부했다. 유동성 리스크 관리 방안 재점검과 컨틴전시 플랜 사전 마련도 지도했다.
이에 간담회에 참석한 증권사 임원들은 해외 사모대출펀드 관련 리스크에 공감하며 투자자 적시 안내와 판매절차 자체 점검 등 투자자 보호 노력을 확대하겠다고 밝혔다.
김욱배 부원장보는 "미국과 이란 전쟁과 해외 사모대출시장 불안 등으로 시장 불확실성이 커진 상황에서 금융소비자 피해를 최소화하고 불완전판매가 발생하지 않도록 고객관리에 만전을 기해달라"고 당부했다.
한편 금감원은 향후 해외 사모대출펀드 판매 동향과 투자자 설명 의무 이행 충실성을 지속 모니터링하고 금융회사의 리스크 관리 체계가 실효성 있게 작동되는지 점검·지도할 방침이다.
dconnect@newspim.com