현대백화점, '라 그랑드 에피세리'와 손잡았다…글로벌 미식 콘텐츠 강화

프랑스 봉마르쉐 식품관과 첫 아시아 협업…PB 상품·미식 체험 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대백화점이 프랑스 봉마르쉐 백화점의 최고급 식품관 '라 그랑드 에피세리 드 파리'와 손잡고 글로벌 미식 콘텐츠 강화에 나선다. 유럽을 대표하는 식문화 콘텐츠를 도입해 식품관 경쟁력을 차별화하겠다는 전략이다.

현대백화점은 라 그랑드 에피세리와 미식 트렌드 교류 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약은 라 그랑드 에피세리가 아시아 백화점과 맺은 첫 글로벌 파트너십으로, 협약식은 프랑스 파리 봉마르쉐 백화점에서 정지영 현대백화점 사장과 질 로드릭 대표 등이 참석한 가운데 진행됐다.

프랑스 파리 봉마르쉐 백화점 VIP 회의실에서 정지영 현대백화점 사장(사진 오른쪽)과 질 로드릭(Giles Roderick) 라 그랑드 에피세리 대표(사진 왼쪽)가 미식 트렌드 교류 및 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=현대백화점 제공]

양사는 온·오프라인 판매 채널 구축과 미식 콘텐츠를 활용한 공동 마케팅 등 실질적인 협업을 추진한다. 현대백화점은 이를 통해 글로벌 미식 트렌드를 국내 고객에게 소개하고, 차별화된 식문화 경험을 제공한다는 구상이다.

우선 라 그랑드 에피세리가 프랑스 미식 장인들과 협업해 선보인 올리브유, 잼, 소스 등 자체 브랜드(PB) 상품 300여 종을 포함해 해외 직구로만 접할 수 있던 식료품 등 총 400여 종을 온라인몰에서 선보일 예정이다. 향후에는 현대백화점 주요 점포 식품관으로 판매를 확대할 계획이다.

단순 상품 도입을 넘어 미식 콘텐츠 협업도 병행한다. 양사는 더현대 서울 등 주요 점포에서 프랑스 미식 문화를 주제로 한 전시 및 체험형 행사 개최를 검토하고 있다. 정지영 현대백화점 사장은 "이번 협업은 유럽과 아시아를 대표하는 유통 기업 간 미식 트렌드를 교류하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 글로벌 콘텐츠를 통해 고객 경험을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com