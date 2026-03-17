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현대백화점, 업계 첫 오프라인 선물 큐레이션 편집숍 론칭

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내달 온라인숍도 오픈 계획도

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대백화점은 오는 27일 선물 큐레이션 편집숍 '더현대 기프트(The Hyundai Gift)'를 론칭한다고 17일 밝혔다.

유통업계에서 '선물'을 콘셉트로 자체 편집숍을 선보이는 건 이번이 처음이다. 오프라인 첫 매장은 이날 무역센터점 지하 1층에 문을 연다.

현대백화점 '더현대 기프트 '조감도 [사진=현대백화점 제공] nrd@newspim.com

이번에 문을 여는 더현대 기프트 오프라인 매장은 큐레이션 기반의 '백화점 속 선물백화점'을 표방한다. 선물 구매라는 뚜렷한 목적을 가지고 백화점을 방문하는 고객을 위해 지금 가장 핫한 선물 트렌드를 한 눈에 볼 수 있도록 구성한 게 특징이다.

현대백화점이 선물 큐레이션 편집숍을 선보인 건 고급 선물하면 백화점을 떠올리는 전통적인 고객 수요는 물론, 온라인에 익숙한 젊은 세대나 기업 간 거래(B2B) 기업 고객 등 시장의 잠재 수요를 흡수하기 위해서다.

현대백화점 무역센터점 더현대 기프트 오프라인 매장에는 럭셔리·뷰티·식품·라이프스타일 등 다양한 카테고리의 250여 종의 선물 상품을 한 눈에 만나볼 수 있다. 가격 구성도 선물 수요가 가장 높은 5만~10만원대 상품부터 50만원 이상 프리미엄 상품까지 다양하게 선보이고, 고급 선물 포장 서비스도 제공한다.

무엇보다 가장 공을 들인 건 '상품 선정 기준'이다. 단순 인기나 가격이 아니라 고객마다 서로 다른 'TPO(Time·Place·Occasion, 시간·장소·상황)'와 '최신 트렌드 부합 여부'를 최우선으로 고려했다. 고객이 선물을 고르는데 소요되는 시간이나 고민을 최대한 덜어주기 위해서다.

구체적으로 보면, 현대백화점은 승진·창업·결혼·출산 등 선물의 의미나 대상, 목적을 고려한 50여 가지 상황별 테마를 가정해 맞춤형 선물 리스트를 선별했다. 선물을 통해 자신의 취향을 전달하고자 하는 고객에게는 흔치 않는 향이나 컬러의 니치 향수, 립스틱처럼 개인의 취향을 드러낼 수 있는 뷰티 아이템을 선택지로 제시한다.

아울러 고객이 자신의 TPO에 가장 적합한 상품을 고를 수 있도록 매장에는 브랜드 스토리와 정체성을 담은 선물 가이드북을 비치할 예정이며, 전문 상담과 선물 포장을 제공하는 직원이 매장에 상주해 선물을 주고받는 고객의 상황에 맞춰 최대한 만족감을 줄 수 있는 서비스를 제공한다.

현대백화점은 특히 그룹 통합 멤버십 H포인트의 구매 데이터 분석을 바탕으로 식품·취미·패션·문구 등 요즘 가장 화제가 되는 트렌디한 아이템을 엄선해 고객들에게 추천할 계획이다. 나를 위한 소소한 사치품으로 프리미엄 일상용품의 소비가 증가하는 요즘 트렌드에 맞춘 고급 '감성 타월'이나 감각적인 패키지의 '세탁세제', 키치한 디자인의 '홈웨어' 같은 '일상 밀착형' 상품들이 대표적이다. 이외에 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 되거나, 품절템으로 오프라인에서 쉽게 구하기 힘든 상품들도 선보일 계획이다.

시즌별 트렌드 변화를 빠르게 반영할 수 있도록 더현대 기프트 오프라인 매장은 통상 일년에 두 번 진행하는 MD 개편 주기도 분기 단위로 세분화하기로 했다. 향후 온라인숍도 선보일 예정이다.

현대백화점 관계자는 "다음달엔 더현대 기프트 온라인숍을 추가로 오픈하고, 연중 상시로 기업 행사나 VIP 고객 선물 등 대량 주문 기업 고객을 위한 온·오프라인 맞춤형 상담 서비스도 운영하는 등 트렌트를 이끄는 선물백화점으로서의 위상을 공고히 해 나가겠다"며 "온·오프라인 모든 공간에서 선물 트렌드를 보고 싶을 때 가장 먼저 떠오르는 공간으로 자리 잡을 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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