제7회 새빛세일페스타 수원 개막...수원페이 결제 20% 환급

소상공인·전통시장·골목형상점가·대규모점포 등 참여 자체 할인·사은행사 열어

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 민간 주도 소비축제인 제7회 새빛세일페스타 수원이 개막했다고 22일 밝혔다.

개막식 기념촬영 모습. [사진=수원시]

지난 21일 팔달구 남문로데오 청소년문화공연장에서 열린 개막 행사는 이재준 수원특례시장 개회사, 개막 퍼포먼스 등으로 이어졌다.

플리마켓, '수원방문의 해' 기념 포토부스 등 다양한 프로그램이 마련돼 시민들의 발길을 끌었다.

'소비하기 좋은 도시, 수원'을 목표로 하는 제7회 새빛세일페스타 수원에는 소상공인·전통시장·골목형상점가·대규모점포 등이 참여해 자체 할인·사은행사를 한다.

품목과 할인율은 각 업체가 자율적으로 정한다.

새빛세일페스타 기간에 참여업체에서 수원페이로 결제하면 결제금액의 20%를 환급해 주는 소비촉진 이벤트도 진행한다.

1인당 최대 2만 원까지 페이백이 제공되며, 예산 소진 시 종료된다.

수원시 관계자는 "새빛세일페스타 수원이 '경기 살리기 통큰세일(3월 20~29일)'과 함께 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 될 것"이라며 "소비하기 좋은 도시, 수원을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com