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대전 화재 대형 참사...불길 확산 속 대피 막혀 피해 키웠다

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사망 14명·중경상 50명...대형 산업 참사
화재 후 약 28시간 만에 실종자 전원 발견
일부 희생자, 대피 중 계단향하다 숨지기도
샌드위치 패널·비정형 구조, 피해 확대 가능성
신원확인 빠르면 23일...시청서 합동분향소 운영

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 문평동 자동차 부품 제조 공장에서 발생한 화재 참사는 불길의 급격한 확산과 탈출 실패가 맞물리며 피해를 키운 것으로 나타났다. 밤샘 수색 끝에 실종자 14명이 모두 숨진 채 발견되면서 사고의 전반적인 경위도 드러나고 있다.

화재는 지난 20일 오후 1시 17분쯤 공장 1층에서 시작된 것으로 소방당국은 보고 있다. 당시 170여 명이 근무 중이던 가운데 불이 빠르게 번지며 일부 근로자들이 2층에 매달려있다 에어매트 없이 건물 밖으로 뛰어내리는 등 긴박한 상황이 벌어졌다.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생했다. [사진=송영훈 독자 제공] 2026.03.20 gyun507@newspim.com

소방당국은 신고 접수 9분 만에 대응 1단계를, 14분 만에 대응 2단계를 발령한 데 이어 국가소방동원령까지 내리며 진화에 나섰다. 하지만 내부 붕괴 우려와 위험 요인 등으로 구조대 진입이 제한되면서 초기 대응에 어려움이 있었다. 불은 발생 약 10시간 30분 만에 완전히 꺼졌다.

이후 수색은 장시간 이어졌다. 20일 밤 동관 2층 휴게실 인근에서 첫 희생자가 발견된 데 이어, 21일 새벽 복층 구조 공간에서 다수의 사망자가 한꺼번에 발견됐다. 이어 낮 12시 10분쯤에는 1층 화장실에서 추가 희생자가 확인됐다.

남은 실종자들에 대해서는 붕괴 지점을 중심으로 탐지견과 중장비를 투입한 수색이 진행됐다. 오후 4시 10분과 4시 48분, 오후 5시를 전후해 마지막 위치가 확인되면서 실종자 전원이 발견됐다.

특히 마지막 희생자들은 동관 2층 스프링클러용 물탱크 인근에서 발견됐다. 이들은 계단 방향으로 이동하던 중 끝내 탈출하지 못하고 주변에 흩어진 상태였던 것으로 확인됐다. 소방당국은 화재를 피해 이동하는 과정에서 희생된 것으로 보고 있으며, 해당 구역은 붕괴가 진행된 상태였다.

피해가 커진 배경으로는 건물 구조와 내부 환경이 함께 작용한 것으로 분석된다. 화재 당시 샌드위치 패널 구조가 불길 확산에 영향을 미쳤을 가능성이 제기되고 있으며, 공장 내부 가연성 환경 역시 연소 속도를 키웠을 것으로 보인다. 또 희생자가 집중된 일부 공간은 건축 도면상 명확히 확인되지 않는 구조로 지목되면서 대피 동선 확보에도 영향을 미쳤을 가능성이 거론된다.

이번 화재로 인한 인명 피해는 총 74명으로 집계됐다. 사망 14명, 중상 25명, 경상 35명이다. 현재 10개 병원에서 28명이 치료를 받고 있으며 이 가운데 17명은 퇴원했다. 경상자 1명은 귀가한 것으로 확인됐다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생했다. 사진은 화재로 무너진 공장 동 연결다리(브릿지) 모습. [사진=송영훈 독자 제공] gyun507@newspim.com

사고 수습은 정부와 지자체 중심으로 진행되고 있다. 정부는 중앙재난안전대책본부 회의를 통해 유가족 지원과 현장 수습 대책을 점검하고 전담 인력을 통한 심리·장례·생계 지원을 이어가고 있다. 신원 확인 절차를 앞당기기 위해 유전자 감정과 장비 지원도 확대됐다.

국립과학수사연구원은 사망자의 사망 원인 규명을 위한 부검과 함께 신원 확인을 위한 DNA 분석 작업을 진행 중으로, 빠르면 23일 마무리 될 것으로 보인다. 현재 가장 먼저 발견된 40대 사망자 1명의 신원만 확인된 상태다.

또 재난 대응 예산이 10억 원이 대전시에 긴급 지원돼 현장 정리와 2차 피해 방지에 투입되고 있으며, 관계 부처는 유사 사고 재발 방지를 위한 긴급 점검에 착수했다. 건축물 구조와 사업장 안전관리 전반에 대한 점검도 병행될 예정이다.

대전경찰청은 수사부장을 팀장으로 131명의 전담팀을 꾸려 대응 중이다.

대전시는 희생자 추모를 위해 시청에 합동분향소를 설치하고 운영에 들어갔다.

경찰과 소방당국은 합동감식과 관계자 조사를 통해 정확한 화재 원인과 책임 소재를 규명할 방침이다.

gyun507@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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