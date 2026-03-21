[종합] 대전 공장 화재 사망자 10명 발견…인명피해 69명 대형 참사

실종자 4명 수색작업 계속

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전 대덕구 안전공업 자동차 엔진 밸브 제조 공장 화재현장에서 연락두절됐던 실종자 14명 중 21일 오전 8시 현재 10명의 사망자가 확인됐으며 실종자 4명의 상태가 아직 확인되지 않고 있다. 당국은 구조견을 통해 실종자 위치 등을 파악한 후 중장비와 인력을 투입한다는 계획이다.

21일 대전소방본부는 전날 오후 1시 10분쯤 발생한 대전 대덕구 문평동 안전공업 화재 현장에서 밤샘 수색을 통해 사망자 10명을 발견했다고 밝혔다. 소방 당국은 전날 밤 11시께 동관 2층 휴게실 안쪽에서 첫 번째 실종자 1명을 발견한 데 이어 21일 자정 이후 추가로 9명을 발견했다. 이들 모두 동관 3층 헬스장으로 추정되는 곳에서 발견됐다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 21일 새벽 대전 대덕구 안전공업 자동차 엔진 밸브 제조 공장 화재현장에서 연락 두절됐던 실종자 14명 수색을 위해 내부로 진입했다. 2026.03.21 gyun507@newspim.com

경찰과 소방 당국은 시신을 병원으로 이송 후 지문 확인, 유전자(DNA) 검사 등 신원확인을 하고 있으며 안전 확보를 최우선으로 아직 구조되지 못한 4명에 대해서도 수색작업을 이어가고 있다.

이번 화재로 현재까지 10명이 사망했고 4명이 실종 상태이며 59명이 중·경상을 입었다.

화재는 지난 20일 오후 1시 10분쯤 대전 대덕구 문평동 안전공업 자동차 엔진 밸브 제조 공장에서 발생했다.

소방 당국은 신고 접수 9분 만에 대응 1단계, 14분 만에 대응 2단계를 발령한 데 이어 다수의 인명 피해 발생을 우려해 오후 1시 53분 국가소방동원령을 발령했다.

또 최주원 대전경찰청장을 비롯한 노규호 수사부장 등 경력도 222명이 투입돼 현장통제 등에 나섰다.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 21일 새벽 화재가 발생한 대전 대덕구 안전공업 자동차 엔진 밸브 제조 공장 화재현장에서 소방 당국이 실종자 수색을 하고 있다. [사진=송영훈 독자] 2026.03.21 gyun507@newspim.com

소방 당국은 장비 90여대와 인력 219명을 투입했으며 산림청 헬기도 동원돼 진화 작업을 벌였다.

당국은 소방 당국은 불이 난 지 10시간 30분 만인 오후 11시 48분 화재 완전히 진압했다.

화재 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 당국은 재산 피해를 조사중이다.

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