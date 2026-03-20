정부, 대전 공장 화재에 중대본 가동…"추가 피해 방지 주력"

오후 7시 30분부로 가동

14명 아직 실종 상태

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 정부가 20일 대전 대덕구에서 발생한 공장 화재에 대응하기 위해 중앙재난안전대책본부를 가동했다.

행정안전부는 이날 오후 7시 30분부로 중앙재난안전대책본부를 즉시 가동하기로 결정했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 20일 오후 1시 17분쯤 대전 대덕구의 한 자동차 부품 제조공장에서 화재가 발생해 많은 연기가 나고 있다. [사진=독자제공] 2026.03.20 photo@newspim.com

정부는 대전 공장화재로 부상자가 발생하고 현재 다수의 소재가 파악되지 않아 보다 강력한 범정부적 대응을 위해 중대본을 가동하기로 했다.

윤호중 행안부 장관은 "추가 인명피해가 발생하지 않도록 관계기관과 지방정부는 긴밀히 협조해 피해확산 방지에 주력해달라"며 "정부는 수습복구와 피해자 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "건물 붕괴 위험이 있으니 구조를 하는 현장대원의 안전에도 각별히 신경 써달라"고 당부했다.

윤 장관은 이날 현장에서 중대본 회의를 주재할 예정이며 고용노동부, 소방청, 경찰청, 대전광역시, 대덕구 등 관계기관이 참여해 사고 수습 방안 등을 논의한다.

앞서 이날 오후 1시 37분께 대덕구 한 자동차 부품 제조공장에서 불이 나 공장 안에 있던 170명 중 101명은 대피했으나 중상 24명, 경상 31명 등 55명이 부상했다. 아직 14명은 연락이 닿지 않는 등 실종 상태다.

행안부는 이날 화재 사고로 인명피해 우려가 커지자 재난안전관리본부장 주재로 상황판단회의를 열고, 국장급 현장상황관리관을 사고 지역에 급파해 현장 대응과 수습을 지원하고 있다.

lahbj11@newspim.com