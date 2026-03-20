울진군, 통합돌봄사업 시행 앞두고 막바지 준비 만전

재택의료 연계·유관기관 협력체계 구축...지역 중심 돌봄 기반 마련

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 통합돌봄사업 본격 시행을 앞두고 경북 울진군이 지역 내 유관기관과 협력체계를 구축하는 등 사업 준비에 만전을 기하고 있다.

통합돌봄사업은 돌봄이 필요한 주민이 병원이나 시설이 아닌 기존 거주지에서 의료와 돌봄 서비스를 함께 지원받을 수 있도록 하는 복지사업으로 이달 27일부터 본격 시행된다.

통합돌봄사업 본격 시행을 앞두고 경북 울진군이 20일, 제4차 통합지원회의를 개최하고 읍·면 담당자 교육을 실시해 사업 운영 준비 상황을 점검하고 있다.[사진=울진군] 2026.03.20 nulcheon@newspim.com

울진군은 사업의 원활한 추진을 위해 단계적으로 준비를 진행하고 있다.

지난 2월에는 지역 내 의료 기관 1개소와 업무 협약을 체결해 방문 진료 등 재택 의료 연계 기반을 마련한 데 이어 3월 중순에는 퇴원 환자 지역 사회 연계 업무 협약을 체결해 퇴원 이후에도 지속적인 돌봄이 이루어질 수 있도록 협력 체계를 구축했다.

또 지난 13일까지 통합 돌봄 서비스 제공 기관 공모 신청을 마치고 현재 선정 심의를 진행 중이며 이후 선정된 기관과는 업무협약을 체결할 예정이다.

울진군은 20일 제4차 통합 지원 회의를 개최하고 읍·면 담당자 교육을 실시해 사업 운영 준비 상황을 점검했다.

울진군 관계자는 "국민건강보험공단, 의료기관 등 유관기관과 협력해 통합돌봄사업 준비를 차질 없이 진행하고 있다"며 "돌봄이 필요한 주민이 지역에서 안전하게 생활할 수 있도록 지역 중심 돌봄 체계를 만들어가겠다"고 말했다.

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