포르쉐 공식 딜러 SSCL, '카이엔 일렉트릭' 공개 기념 전시 투어

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포르쉐 공식 딜러 SSCL(스투트가르트스포츠카㈜)은 포르쉐의 순수 전기 SUV '카이엔 일렉트릭 (Cayenne Electric)'의 국내 출시를 앞두고 3월 20일 포르쉐 스튜디오 청담에서 신차 공개 행사와 동시에 전국 주요 SSCL 전시장 전시 투어 행사를 진행한다고 밝혔다.

카이엔 일렉트릭은 현재까지 생산된 포르쉐 모델 중 가장 강력한 모델로서 SSCL은 3월 20일 포르쉐 스튜디오 청담에서 열린 신차 공개 행사를 통해 처음으로 카이엔 일렉트릭을 고객에게 선보인다.

신차 공개 행사 이후에는 3월 21일부터 4월 24일까지 약 한 달간 SSCL이 운영 중인 포르쉐 센터와 포르쉐 스튜디오 등 전국 주요 전시장에서 카이엔 일렉트릭 전시가 이어지며, 각 지역 고객들은 가까운 전시장에서 카이엔 일렉트릭을 직접 만나볼 수 있다.

[사진=스투트가르트스포츠카]

해당 기간 동안에는 차량 전시와 함께 전문 '프라이빗 도슨트 프로그램'도 예약제로 운영되며 전문 나레이터의 차량 설명과 질의응답 세션, 상담 프로그램 등으로 진행된다. 이를 통해 고객들은 카이엔 일렉트릭의 디자인 철학과 전동화 기술, 포르쉐 브랜드의 헤리티지를 보다 깊이 이해할 수 있다. 프로그램은 점심 시간을 제외한 오전 10시부터 오후 4시까지 1시간 단위로 진행되며, 전시 일정 및 방문 관련 문의는 가까운 SSCL 전시장에서 확인할 수 있다.

SSCL은 이번 전시 투어 이후에도 다양한 고객 체험 프로그램을 통해 카이엔 일렉트릭에 대한 고객 관심을 이어가고, 국내 대표 딜러 네트워크로서 포르쉐 전기차 라인업에 대한 고객 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

아울러, SSCL은 포르쉐 브랜드의 국내 도입 초기부터 함께해 온 공식 딜러사로, 국내 최대 수준의 네트워크와 최고 수준의 전문 테크니션 역량을 바탕으로 차별화된 고객 경험을 제공하고 있다. '포르쉐를 가장 포르쉐답게' 라는 슬로건 아래, 앞으로도 다양한 고객 만족 프로그램과 브랜드 활동을 통해 국내 최고 수준의 포르쉐 딜러사로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 예정이다.

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