"BTS가 정각 알린다"…신세계百 본점, 미디어아트 상영

신세계스퀘어에서 오전 7시~오후 11시 공개

시보 영상과 멤버 인사 메시지, 뮤직비디오 선봬

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 신세계백화점은 본점 신세계스퀘어에서 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 기념한 미디어아트 시보 영상과 신곡 뮤직비디오를 공개했다고 20일 밝혔다.

이번 시보 영상은 방탄소년단의 신보 '아리랑(ARIRANG)'의 로고를 활용해 멤버들이 화면 밖으로 튀어나오는 듯한 입체적 연출을 더한 것이 특징이다. 시보 영상에는 멤버들의 인사 메시지가 담겼으며, 이어 타이틀곡 'SWIM' 뮤직비디오가 자연스럽게 연결된다.

20일 신세계백화점 본점 신세계스퀘어에서 공개하는 BTS 영상 모습. [사진=신세계백화점]

시보 영상과 뮤직비디오는 신세계 본점 신세계스퀘어에서 매일 오전 7시부터 오후 11시까지 매시 58분에 시작해 약 2분간 상영된다. 정각을 알리는 시보 형식으로 운영되며, 이날부터 방탄소년단 컴백을 기념한 특별 콘텐츠로 편성됐다.

신세계 본점은 서울 도심의 새로운 랜드마크로 자리 잡은 '신세계스퀘어'를 중심으로 국내외 관광객이 찾는 대표 관광 명소다. 연말 크리스마스 점등식과 다양한 문화 콘텐츠를 통해 한국을 찾는 관광객들의 필수 방문 코스로 자리매김했으며 쇼핑을 넘어 문화와 경험을 함께 즐길 수 있는 공간으로 진화하고 있다.

신세계백화점은 올해 1월 본점을 포함해 월 기준 역대 최대 외국인 매출을 기록하는 등 해외 고객 방문이 꾸준히 이어지고 있다.

신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 "신세계스퀘어는 글로벌 고객들이 한국을 경험하는 대표적인 K-컬처 공간으로 자리잡고 있다"며 "향후에도 신세계백화점은 다양한 문화 콘텐츠를 통해 신세계스퀘어를 대한민국 대표 관광 명소로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

shl22@newspim.com