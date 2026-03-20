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국내 시장 점유율 20% 넘긴 CJ올리브영, 美 진출 본격화

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연 매출 첫 5조원 돌파…지난해 영업익 22.5% 증가
방한 외국인 매출 1조 넘겨…K뷰티 글로벌 확장 지속
현지 물류센터 구축, 5월 캘리포니아에 1호 매장 오픈

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 지난해 연 매출 5조원대를 돌파하며 역대 최대 실적을 경신한 CJ올리브영이 올해 미국 오프라인 진출을 통해 해외 사업을 본격적으로 확장한다.

20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올리브영은 지난해 별도 기준 매출 5조8335억원을 기록했다. 이는 전년(4조7900억원)보다 21.8% 증가한 수치다.

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 2026.03.20 shl22@newspim.com

지난해 영업이익은 7447억원으로 전년(6077억원) 대비 22.5% 늘었다. 같은 기간 당기순이익은 5547억원으로 전년(4789억원)보다 15.8% 증가했다. 영업이익률은 12.8%로 2024년(12.7%)에 비해 소폭 올랐다.

올리브영은 2021년 매출 2조원을 돌파한 뒤 2022년 2조7774억원, 2023년 3조8612억원, 2024년 4조7900억원의 매출을 내며 매년 1조원가량 증가세를 보이고 있다.

지난해 오프라인 매출은 외국인 관광객의 K-뷰티 수요가 늘어나면서 함께 성장했다. 올리브영 매장이 '한국 여행 필수 코스'로 자리잡으면서 지난해 1~11월 방한 외국인 누적 구매 금액은 1조원을 돌파했다. 방한 외국인 매출은 지난해 오프라인 매출의 28%에 달한다.

온라인에서는 당일배송 시스템 '오늘드림'과 V(비디오)-커머스 '올영라이브' 등 옴니채널 고도화 전략이 성장으로 이어졌다.

오늘드림은 온라인몰과 모바일앱에서 상품을 구매하면 소비자의 주소지 인근 올리브영 매장에서 3시간 이내 배송을 제공하는 퀵커머스 서비스다.

올리브영이 2019년부터 모바일앱에서 진행 중인 라이브 커머스 올영라이브는 K뷰티 브랜드와 신상품을 소개하는 창구 역할을 강화하면서 매출을 견인했다.

이같은 성과에 따라 올리브영은 지난해 국내 뷰티 시장 점유율 20%를 처음 넘어선 것으로 나타났다. CJ가 공시한 사업보고서에 따르면 올리브영의 지난해 소매판매액은 5조1765억원으로, 국내 뷰티 시장 전체 매출액(25조6127억원)의 20.2%를 차지했다.

CJ올리브영 관계자는 "국내외 고객들의 K뷰티 경험이 확대되면서 온오프라인 채널 모두 호실적을 기록했다"라며 "올해는 미국 현지 오프라인 진출 및 글로벌몰 활성화를 토대로 중소·인디 브랜드 중심의 K뷰티 글로벌 확장을 지속해서 지원할 것"이라고 밝혔다.

외국인 관광객이 '올리브영N 성수' 매장에서 쇼핑을 마치고 나오는 모습 [사진=CJ올리브영 제공]

올리브영은 국내 시장 성장세에 힘입어 올해 미국에 오프라인 매장을 내고 글로벌 시장 진출을 본격화한다. 오는 5월 미국 캘리포니아주 패서디나에 미국 1호 매장을 열고 연내 로스앤젤레스(LA) 웨스트필드 등에 순차 출점할 계획이다.

미국 매장은 400여 개 K뷰티 브랜드를 중심으로 북미 소비자를 겨냥한 상품을 큐레이션하고 다양한 브랜드 체험 서비스를 제공하는 공간으로 조성된다.

세계 최대 뷰티 시장인 미국은 올리브영의 역직구 플랫폼 '글로벌몰'을 통해 K뷰티에 대한 수요가 먼저 확인됐다. 올리브영 글로벌몰 매출은 지난해 상반기 전년 동기 대비 70% 증가했으며, 미국이 전체 매출의 절반 이상을 차지하며 성장세를 주도한 것으로 나타났다.

올리브영은 글로벌몰 운영 역량과 미국 법인 기반 위에 현지 리테일러 파트너십을 더해 글로벌 유통 인프라를 구축하겠다는 구상이다.

지난 1월 세계 최대 뷰티 유통 채널 세포라(Sephora)와 파트너십을 체결하고 오는 8월 북미(미국·캐나다)를 시작으로 직접 큐레이션한 'K뷰티 존'을 세포라의 온오프라인 채널에 선보인다.

올리브영은 이를 위해 현지 리테일 경쟁력 강화에도 나선다. 이달 초 미국 캘리포니아주 블루밍턴에 1100평 규모의 '미국 서부센터'를 구축했으며 올리브영을 거쳐 북미 전역에 유통되는 K뷰티 상품의 물류 허브 역할을 수행할 예정이다. 

shl22@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 한덕수 전 총리 재판에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관 측 권우현 변호사가 20일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 2026.03.20 ryuchan0925@newspim.com 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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