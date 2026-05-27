김기하 후보 "현실 가능한 AI 산업도시를 만들겠다"

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"데이터센터 유치는 정치적 구호가 아니라 입지·전력·산업생태계·사업 현실성이 중요"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국민의힘 김기하 동해시장 후보는 인공지능(AI) 데이터센터 유치 공약과 관련해 "전국 여러 지자체가 데이터센터 유치를 경쟁적으로 발표하고 있지만 실제로 중요한 것은 정치적 구호가 아니라 입지·전력·산업생태계·사업 현실성"이라고 27일 밝혔다.

김 후보는 "동해시는 이미 국가산단과 항만, 발전설비, 산업용지, 교통망을 갖춘 강원 영동권 최고의 산업 인프라 도시"라며 "실질적인 유치 가능성과 사업 추진 여건에서 강점을 가지고 있다"고 강조했다.

김기하 동해시장 후보가 유권자의 지지를 호소하고 있다.[사진=김기하 선거사무소] 2026.05.11 onemoregive@newspim.com

김 후보는 동해시가 AI 데이터센터 유치에 유리한 이유로 안정적인 전력 공급 인프라를 갖추고 있는 점, 넓은 산업용지와 확장성, 동해항 기반 물류 경쟁력, 수도권 대비 낮은 리스크, 수소와 청정에너지 산업과의 연계 가능성 등 5가지 장점을 설명했다.

김 후보는 최근 발표된 강릉~묵호 지역 사이의 데이터센터 구상과 관련해 "AI 데이터센터 산업은 미래 핵심산업인 만큼 준비해야 하지만 현실적 검토 없는 초대형 숫자 경쟁은 시민의 기대만 증대시킬 뿐"이라고 우려를 표했다.

이어 "20조~70조 원 규모의 데이터센터 발표는 실제 전력 수급이나 송전망, 투자 주체, 단계별 사업계획, 기업 수요 등에 대한 구체성이 떨어진다"며 "현실 가능성과 실행 전략이 없이 숫자만 부풀리면 공약 신뢰도가 떨어질 수 있다"고 말했다.

또 "데이터센터는 단순한 부지 조성이 아닌 막대한 전력과 냉각설비, 통신망, 기업 수요, 국가 전력계획 등이 종합적으로 검토돼야 한다"고 추가 설명했다.

김기하 후보는 "동해는 이미 산업·전력·항만 인프라를 갖춘 준비된 도시"라며 "숫자 경쟁이 아니라 실제 기업의 투자가 이루어지고 청년 일자리가 창출되는 현실 가능한 AI 산업도시를 만들어가겠다"고 강조했다.

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