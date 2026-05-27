미래에셋증권, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETN 2종 상장

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"추적오차 없이 정밀하게 기초자산 수익률 추종"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 27일 삼성전자·SK하이닉스 일일 수익률을 두 배 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수증권(ETN) 2종을 신규 상장한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번에 상장하는 상품은 '미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN'과 '미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목 ETN'이다.

두 상품은 각각 한국거래소가 산출하는 'KRX 삼성전자 TR 레버리지 지수'와 'KRX 하이닉스 TR 레버리지 지수'의 일간 수익률 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동한다.

[사진=미래에셋증권]

ETN은 발행 증권사 신용을 담보로 사전에 약정된 기초지수 수익률의 지급을 발행사가 약속하는 상장지수증권이다. ETN은 자산 운용의 결과가 기초지수 수익에 미치지 못할 위험, 즉 펀드에 존재하는 추적오차 위험 없이 제비용을 제외한 기초지수 수익을 그대로 누릴 수 있다는 장점이 있다.

총수익지수(Total Return Index·TR)는 구성 종목에서 발생하는 세전 현금 배당을 지수에 재투자하는 것을 가정해 총수익률을 반영하는 지수다. 이에 따라 투자자는 별도 배당금 수령 없이도 배당 재투자 효과를 기대할 수 있다.

미래에셋증권 관계자는 "이번 상품은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 레버리지 투자 수요를 ETN 구조로 활용할 수 있도록 한 상품"이라며 "ETN 제비용이 일부 유사 ETF의 총보수보다 높게 보일 수 있으나, 투자자 입장에서 단순 보수율뿐 아니라 실제 성과에 반영되는 비용 구조를 종합적으로 확인해 볼 필요가 있다"고 말했다.

레버리지 상품은 기초자산의 일일 수익률의 일정 배수로 추종하는 구조로, 기초자산 가격이 등락을 반복할 경우 이른바 '음의 복리효과'가 발생해 누적 수익률이 기초자산 수익률의 배수와 달라질 수 있다. 이에 따라 장기투자보다는 단기 투자 목적에 적합하다는 점을 유의해야 한다.

또한 투자자의 예상과 다른 방향으로 기초자산 가격이 변동할 경우 단기간에 큰 손실이 크게 발생할 수 있으며, 단일종목 투자에 따른 개별 기업 이벤트 위험도 발생할 수 있다. 투자자는 상품 구조와 투자위험을 충분히 확인한 뒤 투자해야 한다.

rkgml925@newspim.com