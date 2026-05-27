미래에셋증권, 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETN 2종 상장

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 27일 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 단일종목 ETN 2종을 신규 상장했다고 밝혔다
- 새 ETN은 KRX 삼성전자·하이닉스 TR 레버리지 지수를 추종해 일일 수익률을 두 배로 추종하도록 설계됐다
- 레버리지·단일종목 특성상 음의 복리와 기업 이벤트 등으로 단기 투자에 적합하며 손실 가능성이 크다는 점을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 27일 삼성전자·SK하이닉스 일일 수익률을 두 배 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수증권(ETN) 2종을 신규 상장한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번에 상장하는 상품은 '미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN'과 '미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목 ETN'이다.
두 상품은 각각 한국거래소가 산출하는 'KRX 삼성전자 TR 레버리지 지수'와 'KRX 하이닉스 TR 레버리지 지수'의 일간 수익률 변동에 따라 ETN의 지표가치가 변동한다.
ETN은 발행 증권사 신용을 담보로 사전에 약정된 기초지수 수익률의 지급을 발행사가 약속하는 상장지수증권이다. ETN은 자산 운용의 결과가 기초지수 수익에 미치지 못할 위험, 즉 펀드에 존재하는 추적오차 위험 없이 제비용을 제외한 기초지수 수익을 그대로 누릴 수 있다는 장점이 있다.
총수익지수(Total Return Index·TR)는 구성 종목에서 발생하는 세전 현금 배당을 지수에 재투자하는 것을 가정해 총수익률을 반영하는 지수다. 이에 따라 투자자는 별도 배당금 수령 없이도 배당 재투자 효과를 기대할 수 있다.
미래에셋증권 관계자는 "이번 상품은 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 레버리지 투자 수요를 ETN 구조로 활용할 수 있도록 한 상품"이라며 "ETN 제비용이 일부 유사 ETF의 총보수보다 높게 보일 수 있으나, 투자자 입장에서 단순 보수율뿐 아니라 실제 성과에 반영되는 비용 구조를 종합적으로 확인해 볼 필요가 있다"고 말했다.
레버리지 상품은 기초자산의 일일 수익률의 일정 배수로 추종하는 구조로, 기초자산 가격이 등락을 반복할 경우 이른바 '음의 복리효과'가 발생해 누적 수익률이 기초자산 수익률의 배수와 달라질 수 있다. 이에 따라 장기투자보다는 단기 투자 목적에 적합하다는 점을 유의해야 한다.
또한 투자자의 예상과 다른 방향으로 기초자산 가격이 변동할 경우 단기간에 큰 손실이 크게 발생할 수 있으며, 단일종목 투자에 따른 개별 기업 이벤트 위험도 발생할 수 있다. 투자자는 상품 구조와 투자위험을 충분히 확인한 뒤 투자해야 한다.
rkgml925@newspim.com