파파존스 서창우 회장, 한국로타리 차차기 의장 맡는다

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2027년 창립 100주년 맞는 한국로타리 이끌어…"나눔 정신 확산 최선"

로타리하우스·히딩크 드림필드 지원…30년 사회공헌 활동 주목

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국파파존스㈜의 서창우 회장이 한국로타리총재단 차차기 의장으로 공식 선임됐다.

서 회장은 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 한국로타리총재단 정기총회를 통해 차차기 의장(2027~2028년)으로 선출됐으며, 임기는 2027년 7월 1일부터 2028년 6월 30일까지다.

한국파파존스 서창우 회장. [사진=한국파파존스 제공]

특히 임기가 시작되는 2027년은 한국로타리 창립 100주년을 맞는 해라는 점에서 상징성이 크다는 평가다. 서 회장은 "한국로타리의 시초인 경성로타리클럽 창립 100주년을 맞는 뜻깊은 해에 의장을 맡게 돼 의미가 깊다"며 "한국로타리의 가치와 나눔 정신이 사회 전반에 확산할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

서 회장은 1992년 서울 교동로타리클럽 창립회원으로 활동을 시작한 이후 약 30여 년간 지역사회 공헌 활동을 이어왔다. 특히 국제로타리 3650지구 총재를 맡았던 2021~2022년에는 독거노인 주거환경 개선 사업인 '로타리하우스' 프로젝트를 중점 추진했다. 코로나19 상황 속에서도 회원들과 함께 총 102채를 완공하며 취약계층 지원 활동을 지속했다.

비영리재단 히딩크재단 이사로도 활동한 서 회장은 시각장애 청소년을 위한 풋살 경기장 조성 사업 '히딩크 드림필드' 건립에도 힘써왔다. 2006년부터 2015년까지 매년 약 2억원을 기부하며 국내 13개 드림필드 조성에 기여했다.

한국파파존스 역시 서 회장의 사회공헌 철학을 바탕으로 다양한 기부 활동을 이어가고 있다. 굿네이버스와 함께 주문 1건당 1000원이 기부되는 '아이브 픽앤기브(Pick & Give)' 캠페인을 운영하는 한편, 매직카를 활용한 지역사회 연계 활동 등을 통해 고객 참여형 기부 문화 확산에 나서고 있다.

mkyo@newspim.com