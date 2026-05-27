김수현 측 "1년 만에 진실 증명"…김세의 구속영장 발부

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김수현 측이 유튜브 채널 가로세로연구소 운영자 김세의에 대한 구속영장 발부 사실을 알리며 "마침내 진실을 증명하게 됐다"고 밝혔다.

김수현의 소속사 골드메달리스트는 27일 공식 입장을 통해 "김수현 씨와 당사가 가로세로연구소 김세의를 상대로 제기한 여러 건의 고소·고발 사건과 관련해 수사 결과, 가로세로연구소 측이 김수현 씨에 대해 제기한 각종 의혹과 증거는 사실이 아닌 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했다는 의혹을 받는 배우 김수현이 서울 마포구 스탠포드호텔에서 열린 긴급 기자회견에서 입장을 밝히고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

소속사에 따르면 가로세로연구소 측이 기자회견에서 공개한 고인의 카카오톡 대화는 김수현과 무관한 타인과의 대화를 위·변조한 것이며, 고인의 음성 역시 AI 기술을 활용해 생성된 조작 자료인 것으로 드러났다.

이어 "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(허위사실 적시에 의한 명예훼손), 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등을 이용한 촬영물 반포 등 및 촬영물 이용 강요), 협박 등의 혐의와 사안의 중대성이 인정돼 법원은 김세의에 대한 구속영장을 발부했다"고 설명했다.

골드메달리스트는 "객관적 증거에 기반해 진실을 밝혀준 수사기관의 노력에 깊이 감사드린다"고 전했다.

또한 "김수현 씨는 1년 전 기자회견에서 '믿어달라고 하지 않겠습니다. 꼭 증명하도록 하겠습니다'라고 약속했다"며 "김수현 씨의 지난 1년은 오직 그 약속을 지키기 위한 시간이었다. 마침내 법이 정한 절차와 철저한 수사를 통해 진실을 증명하게 됐다"고 밝혔다.

끝으로 소속사는 "그동안 김수현 씨를 믿고 기다려주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com