거창군, 전국 전지훈련팀 유치…경제 효과 12억원 추산

장기 체류 유도 소상공인 매출 증가

2025년 전지훈련 1만2875명 방문

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군은 전국 전지훈련팀 유치로 지역 경제 활성화를 꾀하고 있다고 20일 밝혔다. 체류형 스포츠 마케팅으로 관광 비수기 상권에 활기를 불어넣고 있다.​

경남 거창스포츠파크 전경[사진=거창군] 2026.03.20

군은 훈련장 대여를 넘어 선수단의 장기 체류를 유도하는 모델을 정착시켰다. 팀 단위 방문으로 숙박·식비·생필품 지출이 지역 소상공인에게 직접 돌아간다.​

군은 거창스포츠파크를 거점으로 삼아 축구·육상 등 복합 훈련을 소화한다. 2024년 준공된 다목적체육관과 군민체육센터가 실내외 종목을 뒷받침한다.​

2025년 5월 제2스포츠타운이 완공되며 야구장·축구장·양궁장 등이 추가됐다. 제2창포원 내 36홀 파크골프장과 2026년 축구·풋살장 준공으로 수용력이 확대된다.​

2025년 전지훈련 인원은 연인원 1만2875명으로 역대 최대를 기록했다. 올해 1~3월 70개 팀 2032명(연인원 1만3804명)이 방문하며 작년 전체를 넘어섰다.​

이에 따른 경제 효과는 12억 원으로 추산된다. 숙박비 인센티브와 훈련·관광·웨이트 시설 무료 제공이 재방문율을 높였다.​

군은 종목 다변화와 '2026 거창방문의 해' 연계로 사계절 유치를 추진한다. 스포츠파크·제2스포츠타운·창포원을 잇는 스포츠벨트 구상도 속도를 낸다.​

구인모 군수는 "전지훈련은 자영업자 효자 산업"이라며 "최첨단 인프라와 원스톱 지원으로 최고 스포츠 도시를 만들겠다"고 말했다.​

yun0114@newspim.com