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3세기에 걸친 서양 미술을 한 눈에 담다…'렘브란트부터 고야까지'

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 유럽 회화 거장인 렘브란트, 고야, 다비드, 터너 등의 원화를 한 자리에서 볼 수 있는 전시 '렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작전'이 개최된다.

20일 서울 영등포구에 위치한 더현대서울 CH 1986 L스튜디오에서는 '렘브란트에서 고야까지: 톨레도 미술관 명작전' 기자간담회가 열렸다. 자리에는 강미란 컬쳐앤아이리더스 대표, 안드레아 가드너 톨레도미술관 부관장 등이 참석했다.

이번 전시는 미국 오하이오주 톨레도 미술관의 대표 소장품 중 서양미술사의 흐름을 형성해 온 거장들의 원화를 국내 최초로 엄선하여 선보인다. 렘브란트, 고야, 엘 그레고, 자크 루이드 다비드, 터너 등 르네상스 이후 바로크-로코코-신고전주의-낭만주의로 이어지는 유럽 회화사의 결정적 장면을 보여준다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 왼쪽부터 김도현 큐레이터, 로버트 신들러 톨레도 미술관 큐레이터, 안드레아 가드너 톨레도 미술관 부관장, 강미란 컬쳐앤아이리더스 대표. [사진=이지은 기자] 2026.03.20 alice09@newspim.com

이날 강미란 대표는 "이번 전시는 16세기 중반부터 19세기 중반까지의 소장품을 한국에서 처음으로 선보이는 자리이다. 거장들의 예술세계를 직접 경험할 수 있을 것"이라며 "소중한 작품을 한국 관객과 나눌 수 있도록 협력해주신 톨레도 미술관에 감사를 전한다"라며 소감을 밝혔다.

안드레아 가드너 톨레도미술관 부관장은 "오늘은 정말 역사적인 순간이라고 할 수 있다. 이 놀라운 작품들이 처음으로 한국으로 오게 됐다. 이곳에서 많은 작품들을 볼 수 있게 돼 진심으로 기쁘다"라고 말했다.

이어 "저희 전시는 300년 정도에 걸친 예술적 혁신을 보여주는 놀라운 여정을 다룬다. 전설적인 거장들의 작품을 비롯해 52점이 선별돼 한국에 왔다. 각 작품들은 작가들의 이야기도 보여주지만, 그 시대 자체의 이야기도 들려주게 된다. 이 전시를 보시고 기쁨과 영감 등을 느끼시길 바란다"고 덧붙였다.

전시는 총 6개의 섹션으로 구성됐다. 1부 '회화와 권력', 2부 '신화와 기억: 1600년대에서 1700년대', 3부 '예술의 비즈니스: 1600년대에서 1700년대', 4부 '삶을 비추는 아름다운 시선: 1600년대에서 1700년대까지', 5부 '자연의 포착: 1600년대에서 1800년대까지', 그리고 마지막 6부는 '세계 속의 유럽 미술: 1600년대에서 1800년대까지'이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '렘브란트부터 고야까지' 전시 전경. [사진=이지은 기자] 2026.03.20 alice09@newspim.com

로버트 신들러 톨레도 미술관 큐레이터는 "저희가 이번 전시를 준비하면서 서울 관람객에게 톨레도 미술관이 갖고 있는 최고의 작품을 선보이고자 했다. 또 각 작가의 최고 대표적으로 구성했다"고 설명했다.

이어 "16세기부터 19세기까지 이태리, 스페인, 영국을 아우르는 연대기를 한 전시를 통해 보여주고자 했고, 관람객들이 이를 보고 당시의 문화사를 탐구할 수 있는 기회를 제공하고 싶었다. 이는 가장 잘 보여줄 수 있는 52점을 선정했다"고 밝혔다.

먼저 1부에서는 르네상스부터 19세기까지 유럽에서의 예술에 대해 조명한다. 유럽에서 예술 후원은 권위를 강화하고 대중과 소통하는 중요한 수단이었고, 예술가들은 개인적 안정과 직업적 성공을 위해 상류층 후원자들과 관계를 적극 구축했다.

로버트 신들러 큐레이터는 "해당 분위기는 자크 루이 다비드의 '호라티우스 형제의 맹세', 앙투안 장 그로의 '아일라우 전장의 나폴레옹'에서 볼 수 있다. 이들은 직접적인 정치 선전의 성격을 보인다면, 앤서니 반 다이크 등은 절제된 초상으로 사회적 권력을 표현했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 다비드의 '호라티우스 형제의 맹세' 작품. [사진=이지은 기자]  2026.03.20 alice09@newspim.com

고대 로마를 창조적 원천으로 삼은 15~16세기 이탈리아 르네상스 예술가들은 고전 유산의 부활을 이끌었다. 이 전통이 이어진 이후 두 세기 동안 이탈리아는 '그랜드 투어'의 중심지로 유럽 예술가와 엘리트들에게 고전적 영감을 제공했다.

2부 '신화와 기억'에서는 고대에 매료됐던 당대의 취향을 고스란히 담아냈다. 조반니 파올로 파니니의 '음악회가 있는 건축적 환상', '파르네제의 헤라클라스가 있는 유적' 등은 그랜드 투어의 주요 명소와 발굴된 조각 및 건축물을 정밀하게 묘사했다.

세 번째 섹션은 위대한 예술을 위해 고립과 우울 감내해야 한다는 관념에서 벗어나, 르네상스부터 19세기에 이르기까지 대부분의 유럽 예술가들이 네트워크 시장 속에서 어떻게 활동했는지를 보여준다.

예술 창작의 중심이 기술적인 '공예'에서 '개별 예술가'로 이동하면서 렘브란트나 카날레토와 같은 국제적인 스타 화가들이 등장했다.

로버트 큐레이터는 "네 번째 섹션은 르네상스 미술이 질서 잡힌 균형미와 고전적 미를 중시한 반면, 극적인 명암과 사실주의로 정서적 몰입을 이끌어 낸 17세기 바로크 화가들의 생생한 아름다움을 전한다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 왼쪽부터 김도현 큐레이터, 로버트 신들러 톨레도 미술관 큐레이터, 안드레아 가드너 톨레도 미술관 부관장, 강미란 컬쳐앤아이리더스 대표. [사진=이지은 기자] 2026.03.20 alice09@newspim.com

이어 "특히 톨레도 미술관의 컬렉션 중 가장 독보적인 위상을 차지하는 네덜란드 회화는 당대인의 삶을 꾸밈없이 투영하고 있다"고 강조했다.

마지막 섹션의 작품은 르네상스부터 19세기까지 유럽 전역의 예술 비즈니스 이면에 숨겨진 식민 권력의 역할과 글로벌 교류의 역사를 조명한다.

이처럼 3세기에 걸친 유럽 미술사의 장대한 서사를 총망라하는 이번 전시는 각 사조를 대표하는 거장들의 걸작을 엄선해 선보인다. 또한 톨레도 미술관의 소장품 중 50점 이상의 명작을 '황금시대의 거장들'이라는 테마 아래 신하와 고전, 자연의 재현, 일상의 아름다움 등 다양한 주제로 탐구한다.

전시 기획을 맡은 김도현 큐레이터는 "르네상스에서 낭만주의까지 각 시대를 대표하는 거장들의 작품을 한 자리에서 볼 수 있다는 장점이 있다. 작품 하나하나가 주는 힘이 대단한 만큼 관람객들도 특별한 경험을 하시길 바란다"고 말했다.

alice09@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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