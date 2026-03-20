전북자치도, 10년 청사진 '글로벌생명경제도시 종합계획' 확정

109조 투입 산업·관광·에너지 총괄 중장기 전략 수립

권역별 맞춤 성장·균형발전 통해 미래 산업 기반 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 향후 10년 도정 운영 방향을 담은 중장기 발전계획을 확정하고 본격적인 실행에 돌입한다.

전북자치도는 산업·경제·에너지·관광 등 전 분야를 아우르는 '글로벌생명경제도시 종합계획'을 확정·고시했다고 20일 밝혔다. 이번 계획은 전북특별자치도 출범 이후 처음 수립된 도 단위 최상위 법정계획이다.

전북자치도청사[사진=뉴스핌DB] 2026.03.20 lbs0964@newspim.com

종합계획은 '사람·자연·기술이 함께 성장하는 생명경제도시 전북'을 비전으로 ▲생명경제 글로벌 중심 도약 ▲전환산업 글로컬 성장 ▲연결도시 세계적 확장 등 3대 목표를 제시했다. 이를 뒷받침하기 위한 5대 전략과 18개 계획과제, 55개 세부과제도 포함됐다.

도는 향후 10년간 총 109조 원 규모의 재정을 투입해 농생명, 바이오, 신재생에너지 등 핵심 산업을 중심으로 미래 산업 생태계를 구축하고 지역경제 성장 기반을 강화할 계획이다. 재원은 국비 56%, 지방비 8%, 민간 등 기타 36%로 구성된다.

이번 계획에는 도내 14개 시군의 산업 기반과 특성을 반영한 권역별 발전 전략도 담겼다. 전주·익산·완주를 중심으로 한 중추도시권, 새만금 중심 첨단산업 권역, 동부 산림·치유 관광권 등으로 구분해 균형발전을 도모한다.

특히 전북특별법 특례를 기반으로 한 정책 성과를 토대로 계획이 수립됐다. 지난 2년간 75개 과제가 사업화됐고, 특구 지정과 시군별 특례 추진 등 61개 과제가 시행되며 지역 발전 기반이 확대됐다.

또 농생명산업지구, 해양문화유산 국제교류지구, 핀테크육성지구, 친환경 산악관광진흥지구, 문화산업진흥지구 등 다양한 특화 거점 조성도 추진되고 있다.

성과도 가시화되고 있다. 새만금 고용특구를 통해 202명의 취업을 연계했고, 중소기업 판로 지원 기관은 68개로 확대됐다. 어업잠수사 도입으로 생산비 절감 효과가 기대되며, 감염병 조기검진과 화재 취약계층 지원 등 생활 안전 분야에서도 개선이 이뤄졌다.

전북자치도는 시군과 협력을 강화해 산업 생태계 조성과 일자리 창출, 정주 여건 개선을 체계적으로 추진할 계획이다. 규제 완화와 권한 이양을 활용해 기업 유치와 투자 확대도 본격화한다.

김관영 지사는 "이번 종합계획은 전북 미래를 설계하는 핵심 전략"이라며 "도민이 체감할 수 있는 변화와 균형발전을 실현해 나가겠다"고 밝혔다.

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