우버 택시, BTS 컴백 행사 맞이 서비스 업데이트

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 우버가 오는 21일 BTS 컴백 행사에 국내외 관광객이 대규모로 집중될 것을 대비해 다양한 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

이날부터 22일까지 우버 택시는 교통 상황을 반영한 승하차 위치 지정 서비스 업데이트를 통해 이용자들이 보다 안전하고 편리하게 택시를 이용할 수 있도록 지원할 예정이다.

우버 택시, BTS 컴백 라이브 맞아 승하차 위치 지정 서비스 실시 [사진=우버]

해당 서비스는 택시 승·하차가 가능한 위치를 지정해 고객과 택시 기사간 혼선을 줄이고, 안전하고 편리한 이동을 지원한다.

고객의 편의와 교통 상황을 고려해 경복궁역, 광화문역, 시청역 일대 총 16곳의 최적 승하차 위치를 운영할 예정이다.

서울 주요 비즈니스 호텔 및 외국인 선호 호텔도 지정 승하차 위치 포함되어 숙소에서 행사장까지 보다 편리하게 이동할 수 있다. 이날 밤부터 해당 지역 일대에 차량 통제가 시행되고, 지하철 무정차 및 버스 노선 우회 등 대중 교통 이용에 차질이 예상되는 만큼, 우버 택시 이용이 효과적인 대안이 될 것으로 보인다.

또한 70개국 글로벌 이용자들이 사용하는 '글로벌 원 앱'의 장점을 활용해, 다양한 국적의 이용자에게 교통 혼잡 정보를 지원한다. 국내외 관광객들에게 택시 예약 서비스도 지원한다. 이를 통해 행사 당일 고객이 본인의 동선에 맞는 최적의 교통 수단 및 서비스를 이용할 수 있도록 도울 계획이다.

우버 앱에서 지원하고 있는 번역 서비스와 별도의 앱 설치 없이 자국에서 사용하던 우버 앱을 활용해 택시를 이용할 수 있는 우버만의 '글로벌 원 앱'의 강점은 외국인 관광객들에게 큰 편의를 제공할 방침이다.

추가로 BTS 컴백을 기념하기 위해 우버 앱 내 택시 아이콘을 팬덤 아미를 상징하는 보라색으로 변경했다.

yuniya@newspim.com