김진경 경기도의장 "의용소방대, 우리 동네 지키는 가장 가까운 영웅"

시흥소방서 '제5회 의용소방대의 날' 기념식 참석…대원 노고 격려

"대원 자부심·용기 이어지도록 경기도의회가 든든한 버팀목 될 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 =김진경 경기도의회 의장(더불어민주당·시흥3)이 지역 사회의 안전을 위해 헌신하는 의용소방대원들에게 깊은 감사의 뜻을 전하며, 이들의 활동을 지원하기 위한 의회 차원의 노력을 약속했다.

김진경 의장은 이날 오전 시흥시 체육관에서 열린 '시흥소방서 제5회 의용소방대의 날 기념식'에 참석했다. [사진= 경기도의회]

20일 경기도의회에 따르면, 김 의장은 이날 오전 시흥시 체육관에서 열린 '시흥소방서 제5회 의용소방대의 날 기념식'에 참석했다.

이번 행사는 지역 재난 현장에서 소방 업무를 보조하며 도민의 생명과 재산을 지켜온 의용소방대원들의 노고를 격려하기 위해 마련됐으며, 대원 및 소방공무원 등 120여 명이 참석했다.

김진경 의장은 "의로운 마음으로 지역의 안전을 지켜오신 의용소방대원 여러분께 진심으로 감사의 인사를 드린다"고 격려했다.[사진= 경기도의회]

이 자리에서 김진경 의장은 축사를 통해 "위기의 순간마다 묵묵히 땀 흘리신 대원 여러분의 헌신 덕분에 시흥은 물론 경기도의 일상이 평온할 수 있었다"며 "의로운 마음으로 지역의 안전을 지켜오신 의용소방대원 여러분께 진심으로 감사의 인사를 드린다"고 격려했다.

특히 김진경 의장은 의용소방대의 역할을 '이웃을 지키는 영웅'으로 정의하며 지원 의지를 강조했다. 그는 "우리 동네를 지키는 가장 가까운 영웅인 의용소방대가 있어 도민들께서 더욱 안심하고 생활할 수 있다"며 "대원들이 현장에서 느끼는 자부심과 뜨거운 용기가 오래도록 이어질 수 있도록 경기도의회가 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.

특히 김진경 의장은 의용소방대의 역할을 '이웃을 지키는 영웅'으로 정의하며 지원 의지를 강조했다.[사진= 경기도의회]

한편, 경기도의회는 의용소방대원들의 활동 여건 개선과 사기 진작을 위한 정책적 지원을 지속적으로 검토해 나갈 방침이다.

beignn@newspim.com