완주군, 하천·계곡 불법시설 정비…전담체계 본격 가동

전수조사 기반 수변환경 개선 및 불법 점용 근절 추진

행정조치 강화 통한 신속 대응 및 안전 이용 환경 조성

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 하천과 계곡 내 불법 점용 시설 정비를 위한 전담 조직을 꾸리고 본격적인 정비 활동에 돌입했다고 20일 밝혔다.

군은 전날 이종훈 부군수 주재로 '하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 정비 특별팀(TF)' 첫 회의를 열고 대응 방안과 추진 계획을 논의했다.

하천계곡불법특별정비TF[사진=완주군]2026.03.20 gojongwin@newspim.com 하천계곡불법특별정비TF[사진=완주군]2026.03.20 gojongwin@newspim.com

이번 조치는 무단 설치된 시설물을 정비해 안전하고 쾌적한 수변 환경을 조성하기 위한 것이다.

특별팀은 이종훈 부군수를 단장으로 한 달간 관내 하천과 계곡을 대상으로 전수 조사를 실시한다. 조사 대상은 국가하천 2개소, 지방하천 44개소, 소하천 295개소, 세천 152개소, 구거 등 군 전역에 걸쳐 진행된다.

군은 조사 결과 적발된 불법 시설물에 대해 즉시 원상 복구를 명령하고, 미이행 시 고발과 과태료 부과, 행정 대집행 등 강력한 조치를 병행할 방침이다.

이날 회의에서는 부서별 역할과 정비 계획을 공유하며 신속하고 체계적인 집행 방안을 집중 점검했다. 특히 이번 정비가 정부 지시에 따른 사안인 만큼 현장 중심의 철저한 조사로 행정 신뢰도를 높인다는 계획이다.

이종훈 부군수는 부서 간 역할 분담과 체계적 추진을 강조하며, 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 하천·계곡 환경 조성에 최선을 다하겠다고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com