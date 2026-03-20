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[6·3 지선] 서울시교육감 단일화 내홍 계속…경선일정 조율 '막판 회동'

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진보·보수 진영 모두 20일 회동…경선 일정·방식 합의 '촉각'
진보, 일정·합류 절차로 충돌…정근식 "부당한 합의 폐기해야"
보수, 여론조사 방식·토론회 주최 논란…후보 이탈 변수까지

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 오는 6월 3일 지방선거가 100일도 채 남지 않은 시점 서울시교육감 선거에 나선 진보·보수 양 진영이 내홍 속에서 추후 일정을 최종 확정하기 위한 막바지 회동에 나섰다. 양 진영 모두 단일화 경선 일정과 방식, 토론회 운영 등을 둘러싼 이견이 잇따르면서 적잖은 진통을 겪고 있다. 

20일 교육계에 따르면 진보 진영 후보들은 이날 오전 회동을 갖고 향후 경선 일정과 룰 조율에 나섰다. 

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 2024년 10월 서울시교육감 보궐선거 당시 정근식 당시 후보가 당선 확정 후 지지자의 축하 꽃다발을 받고 함께 환호하고 있다. 2024.10.16 leemario@newspim.com

진보 진영 단일화 기구인 '2026 서울 민주진보교육감후보 단일화 추진위원회'(추진위)는 이날 오후 4시 후보들 회동 내용을 바탕으로 공직선거법과 예산 등을 고려해 추후 일정을 최종 확정할 방침이다.

앞서 추진위는 강민정 전 국회의원, 강신만 전 서울시교육청 혁신미래교육추진위원장, 김현철 서울교육자치시민연대회의 대표, 이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장, 정근식 서울시교육감, 한만중 전국교육자치혁신연대 상임대표 등 6명을 후보로 확정했다고 발표했다.

하지만 후보 등록 단계부터 순탄하지 않았다. 당초 지난달 4일까지였던 등록 기한은 이달 9일까지 한 차례 연장됐고, 정 교육감의 뒤늦은 합류를 두고 일부 후보 측이 사전 동의가 없었다고 반발하면서 갈등이 수면 위로 올라왔다.

이후 추진위는 지난 10일 긴급 연석회의를 열고 기존 등록 후보 전원에게 정 교육감 합류에 대한 동의 여부를 다시 확인하는 절차를 거치며 봉합 국면으로 접어드는 듯했다.

갈등은 다시 불거졌다. 정 교육감은 지난 10일 추진위와 후보 4명이 자신을 배제한 채 비공개 회동을 열고 경선 참여 문제와 향후 일정, 방식 등을 논의했다며 반발했다. 정 교육감은 해당 합의에 대해 "부당한 합의는 즉각 폐기돼야 한다"고 비판했다.

핵심 쟁점은 경선 일정이다. 정 교육감은 현직 교육감으로서의 일정을 일정 부분 마무리한 뒤 경선에 참여하길 희망하고 있지만, 추진위는 다음 달 3일까지 시민참여단 모집을 마친 뒤 4월 9일 경선 투표와 여론조사를 실시하고 11일 단일 후보를 발표하는 방안을 구상하고 있다. 양측이 일정 조율에 난항을 겪으면서 진보 진영의 단일화 협의 역시 쉽게 매듭지어지지 않는 모습이다.

보수 진영 역시 상황은 크게 다르지 않다. 중도보수 진영 단일화 기구인 '서울·경기·인천 좋은교육감후보 추대시민회의'(시민회의)를 중심으로 경선이 추진되고 있지만, 단일화 방식과 운영 전반을 놓고 내부 이견이 이어지고 있다. 등록 후보는 류수노 전 방송통신대 총장, 신평 공정세상연구소 이사장, 윤호상 한양대 교육대학원 겸임교수, 이건주 전 한국교총 대변인 등이다.

시민회의는 애초 이달 중 두 차례의 정책 토론회를 거친 뒤 4월 초순 여론조사를 실시해 최종 단일 후보를 선출할 계획이었지만 토론회 주최 문제를 둘러싼 잡음이 계속됐다. 당초 토론회는 고성국TV에서 열릴 예정이었지만 이건주 전 대변인은 교육감 후보가 정치적 중립성을 지켜야 하는 만큼 특정 정치색이 짙은 방송에서 열리는 토론회에는 참석할 수 없다고 반대했다.

단일후보 발표 일정도 합의점을 찾지 못하고 있다. 시민회의 측의 기존 계획은 3월 말 발표였다. 시민회의 측은 현직 교육감을 품고 있는 추진위와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 추진위보다 서둘러 단일후보를 선출하고 선거운동에 나서야 한다는 구상이다.

그러나 이 전 대변인 등은 예비후보 등록이 늦었던 일부 후보들의 상황상 일정이 너무 빠르다며 연기를 요구하고 있다. 지난 9일 단일화 기구 참여를 일시 중단하겠다고 선언한 김영배 부총장 역시 비슷한 입장으로 일정이 늦춰질 경우 다시 참여할 마음을 열어둔 것으로 전해졌다. 시민회의 역시 이날 오후 2시경 회동해 토론회 채널과 단일후보 발표 일정에 대해 논의할 계획이다.

한편 시민회의의 주요 후보 중 한 명이었던 임해규 전 두원공대 총장은 18일 사퇴했다.

임 전 총장은 뉴스핌과 통화에서 "당적 보유 때문에 후보 자격을 잃게 됐다. 선관위에 관련 사실을 문의한 결과 예비후보 자격도 인정되기 어렵다는 판단을 듣고 책임을 지는 차원에서 먼저 사퇴했다"며 "2022년 경기도교육감 선거에 나설 당시 한 차례 탈당했지만 이후 다시 입당한 사실을 잊고 있어 이번 출마 때는 별도의 탈당 절차를 밟지 않았던 것"이라고 설명했다.

보수 인사 중 가장 유력한 후보로 거론되는 조전혁 전 국회의원은 아직 출마 결심을 완전히 굳히지 않았지만 시민회의에 참여할 생각은 없는 것으로 알려졌다. 조 전 의원이 독자 출마할 경우 보수층 지지자들의 표심 분산이 불가피할 것으로 전망된다.

조 전 의원은 2022년 6·1 지방선거에서 3선에 성공한 조희연 전 교육감 다음으로 득표율이 높았고, 2024년 10월 보궐선거에서는 현직인 정 교육감에 밀려 득표율 2위에 머물렀다.

jane94@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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