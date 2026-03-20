하나금융그룹, '밀라노 동계패럴림픽 MVP' 김윤지 선수 초청 사인회 행사

동계패럴림픽서 출전 6개 중목 중 5개 시상대 올라, 대한민국 최초 기록

김윤지 "많은 응원과 관심 덕에 끝까지 최선 다할 수 있었다"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 19일 하나금융그룹 명동 사옥에서 '2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽' MVP로 선정된 김윤지 선수를 초청해 격려금을 전달하고, 임직원과 함께하는 사인회 행사를 개최했다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 19일 하나금융그룹 명동 사옥에서 '2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽' MVP로 선정된 김윤지 선수를 초청해 격려금을 전달하고, 임직원과 함께하는 사인회 행사를 개최했다. 이날 행사에 참석한 김윤지 선수(사진 오른쪽)와 함영주 하나금융그룹 회장(사진 왼쪽)이 기념 촬영을 하고 있다.[사진=하나금융그룹] 2026.03.20 dedanhi@newspim.com

이번 행사는 대한민국 스포츠의 새로운 역사를 써 내려간 김윤지 선수의 투혼과 눈부신 성과를 축하하고, 앞으로의 활약을 응원하기 위해 마련됐다. 특히, 김윤지 선수는 하나카드 소속 직원의 자녀이기도 해서, 하나금융그룹 임직원들은 가족과 같은 마음으로 하나 된 축하와 격려를 전했다.

김윤지 선수는 밀라노·코르티나 동계패럴림픽에서 ▲바이애슬론 여자 스프린트 12.5km 좌식 금메달 ▲크로스컨트리 스키 여자 20km 인터벌스타트 좌식 금메달 ▲크로스컨트리 스키 여자 스프린트 좌식 은메달 ▲크로스컨트리 스키 여자 10km 인터벌스타트 좌식 은메달 ▲바이애슬론 여자 스프린트 추적 좌식 은메달 등 총 5개 메달(금 2·은 3)을 획득하며 대회 최우수선수(MVP)에 선정됐다.

김윤지 선수는 출전한 6개 종목 가운데 5개 종목에서 시상대에 올랐다. 올림픽과 패럴림픽 대회를 통틀어 대한민국 선수 최초로 단일 대회에서 5개 메달을 획득한 기록이다.

김윤지 선수는 "많은 응원과 관심 덕분에 어려운 상황에서도 끝까지 최선을 다할 수 있었다"며 "뜻깊은 자리에 초청해 주시고 따뜻하게 맞아주신 하나금융그룹에 감사드린다"고 말했다. 이어 "하나금융그룹 가족의 일원으로 더욱 자랑스러운 모습을 보여드릴 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다"는 소회를 밝혔다.

함영주 하나금융그룹 회장은 격려사를 통해 "김윤지 선수의 도전과 투혼은 대한민국 국민 모두에게 큰 감동과 희망을 전했다"며 "무엇보다 김윤지 선수가 하나금융그룹 가족의 일원이라는 점에서 더 큰 기쁨과 자랑을 안겨줬다"고 밝혔다.

더불어 "하나금융그룹은 세상이 주목하지 않았던 순간에도 묵묵히 자신의 길을 걸어온 선수들의 도전이 얼마나 값진지 잘 알고 있다"며, "앞으로도 선수들이 더 나은 환경 속에서 꿈을 이어갈 수 있도록 진정성 있는 지원을 계속해 나갈 방침이다"고 강조했다.

한편, 하나금융그룹 명동 사옥 로비에서 진행된 김윤지 선수 사인회도 큰 호응 속에 마무리됐다. 사인회에 참석한 하나금융그룹 임직원들은 김윤지 선수의 활약에 아낌없는 박수를 보냈고, 김윤지 선수의 진솔한 소통이 더해져 하나 가족 모두가 자부심을 나눌 수 있는 자리가 됐다.

하나금융그룹은 2018년부터 장애인 스포츠 지원을 본격화하며 대한장애인체육회를 비롯한 관련 기관을 지속해서 후원해 오고 있다. 특히, 장애인 스포츠의 저변 확대와 지속 가능한 발전 기반 마련에 힘써왔으며, 비인기 종목과 장애인 선수들을 꾸준히 응원해 왔다.

이외에도 하나금융그룹은 자폐성 발달장애 골퍼 이승민 선수에 대한 장기 후원, 발달장애 예술가들을 위한 미술 공모전 개최 등 스포츠와 문화, 금융을 아우르는 포용적 가치 확산에 앞장서고 있다.

dedanhi@newspim.com