[유로파] 조규성 승부차기 실축… 미트윌란, 16강서 탈락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 조규성이 승부차기에서 실축했고 미트윌란은 8강 문턱을 넘지 못했다.

미트윌란은 20일(한국시간) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 2025~2026시즌 UEFA 유로파리그 16강 2차전에서 노팅엄 포리스트에 1-2로 패했다. 1차전 원정에서 조규성의 결승 헤더로 1-0 승리를 거뒀던 미트윌란은 2차전 합계 2-2를 만들고도 승부차기에서 0-3으로 무너지며 8강 진출권을 내줬다.

이날 조규성과 이한범은 모두 교체 명단에서 경기를 시작했다. 먼저 균형을 깬 쪽은 노팅엄이었다. 전반 40분 코너킥 상황에서 이어진 공격에서 니콜라 밀렌코비치의 헤더 패스를 니콜라스 도밍게스가 골 지역 정면에서 머리로 밀어 넣으며 합계 스코어를 1-1로 맞췄다.

[헤르닝 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 조규성이 20일(한국시간) UEFA 유로파리그 16강 2차전에서 공을 다투고 있다. 2026.3.20 psoq1337@newspim.com

미트윌란은 후반 시작과 함께 이한범을 투입해 수비를 재정비했지만 흐름은 쉽게 돌아오지 않았다. 후반 7분 라이언 예이츠가 페널티아크 정면에서 날린 왼발 중거리 슛이 골망을 흔들며 노팅엄이 합계 스코어를 2-1로 뒤집었다.

반격 카드로 꺼낸 이름은 조규성이었다. 미트윌란은 후반 11분 조규성을 투입하며 공격에 힘을 실었다. 후반 24분 왼쪽에서 올라온 크로스를 조규성이 페널티 지역 정면에서 헤더로 연결한 공이 수비수에 맞고 흐르자 마르틴 에를리치가 왼발로 마무리하며 합계 2-2를 만들었다. 조규성은 후반 36분 골 지역 왼쪽에서 날린 왼발 슛이 골키퍼의 선방에 막히며 역전 기회를 아쉽게 놓쳤다.

[헤르닝 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 조규성이 20일(한국시간) UEFA 유로파리그 16강 2차전 승부차기에서 실축한 뒤 실망하고 있다. 2026.3.20 psoq1337@newspim.com

연장전에서도 두 팀 모두 추가 골을 만들지 못하면서 승부차기로 이어졌다. 선축은 노팅엄이었고 미트윌란은 1번 키커로 조규성을 내세웠다. 조규성의 오른발 슛은 왼쪽 골대를 맞고 튕겨 나왔고 이어 나선 2·3번 키커마저 잇달아 실축하면서 미트윌란은 고개를 숙였다.

축구 통계 매체 '소파스코어'는 조규성에게 평점 6.4점을 부여했다. 미트윌란 선수들 대부분 좋은 평점을 받지 못했다. 이한범은 6.6점을 기록했고 팀 내 최고 평점은 골키퍼 올랍손의 9.1점이다.

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