선발 복귀한 조규성, 부상 우려 지웠지만 경기력 저조

조규성은 2일(한국시각) 덴마크 헤르닝 MCH 아레나에서 열린 2025~2026시즌 덴마크 수페르리가 22라운드 브뢴뷔와의 홈 경기에 선발 출전해 후반 27분 페드로 브라보와 교체될 때까지 약 72분을 소화했다. 팀은 0-0 무승부에 그쳤고 조규성은 두 차례 슛을 시도했지만 유효 슈팅은 기록하지 못했다.

조규성은 지난달 23일 실케보르 원정(4-0 승)에서 후반 시작과 함께 교체 투입됐다가 수비수 페드루 간차스와의 경합 과정에서 오른쪽 무릎 통증을 호소하며 16분 만에 다시 교체 아웃됐다. 15개월이나 그라운드를 떠나게 만들었던 과거 무릎 수술·재감염 이력이 겹치면서 대표팀과 소속팀 모두 비상이 걸렸다.

이날 브뢴뷔전을 앞둔 팀 훈련에서 정상적으로 움직이는 장면이 포착됐고, 조규성은 등번호 10번을 달고 선발 라인업에 이름을 올렸다. 미트윌란 구단 SNS는 조규성을 전면에 내세운 선발 이미지를 올리며 복귀를 알렸고, 그는 경기 내내 큰 통증 없이 소화했다.

문제는 경기력이다. 조규성은 브뢴뷔전에서도 중앙 공격형 미드필더에 가까운 2선에 배치됐다. 그는 약 72분 동안 2개의 슛을 시도했으나 골문을 제대로 위협하지 못했다. 전반 세트피스 상황에서 잡은 왼발 결정적 찬스도 골대 밖으로 벗어났다. 패스 시도는 9회에 그쳐 5번만 동료에게 연결됐고, 상대 박스 안으로 찔러주는 패스는 단 한 차례도 없었다.

축구 통계 사이트 소파스코어는 브뢴뷔전에서 조규성에게 양 팀 선발 중 최저 수준인 5.9점을 매겼다. 지난달 16일 오덴세전(4-1 승)에서도 5.6점을 받았던 그는 2월 이후 두 차례나 5점대 평점을 기록하며 부진을 이어가고 있다. 반면 센터백으로 풀타임을 소화한 이한범은 7.6점을 받아 팀 내 상위권 평점을 기록했다. 실케보르전에 이어 브뢴뷔전까지 연속 무실점에 힘을 보태며 입지를 굳히는 모습이다.

북중미 월드컵을 앞둔 홍명보 감독의 머리도 복잡하다. 홍 감독은 대표팀 공격진에서 조규성이 손흥민(로스앤젤레스 FC), 오현규(베식타시)와 다른 유형의 타깃 스트라이커로서 여전히 매력을 느끼고 있다. 상대 센터백과 몸싸움을 불사하며 버텨주고 세트피스와 크로스에서 득점으로 연결할 수 있는 옵션이다. 하지만 소속팀에서의 애매한 포지션과 길어지는 무득점, 낮은 평점만 놓고 보면 3월 A매치 명단 승선은 불투명하다.

