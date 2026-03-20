调查：外国游客最爱韩国炸鸡 旅游后期热衷医美消费

纽斯频通讯社首尔3月20日电 一项基于支付数据的调查显示，炸鸡和肉类料理是来韩外国游客最青睐的韩国美食，而皮肤科、整形外科等医美消费则高度集中于旅行末期。

【插图=AI生成】

运营外国人专用支付平台"WOWPASS"的韩国Orange Square近日发布《2025年韩餐与美妆消费趋势分析》报告。该报告基于平台去年全年的支付数据，梳理了来韩外国游客的餐饮与医疗消费特征。

数据显示，在韩餐品类中，鸡肉料理的支付总额位居首位，炸鸡品牌"BHC炸鸡"的消费金额排名第一。其后依次为韩牛餐厅、酱蟹店和生拌牛肉店。

不同国籍游客的饮食偏好呈现明显差异。日本和北美游客最爱烤肉，台湾和香港地区游客偏好鳗鱼，中国游客更常选择汤饭。值得注意的是，德国游客在紫菜包饭上的消费比重显著偏高。业界分析认为，这可能与视频流媒体平台奈非（Netflix）热门动画《K-POP：猎魔女团》上映后引发的韩国饮食文化关注热潮有关。

在用餐时段上，游客早餐倾向于选择面包和咖啡，而在午餐和晚餐时段，分别有63%和75%的支付行为发生在韩餐厅，显示出对"本土风味"的强烈偏好。

在医疗消费方面，报告指出，皮肤科与整形外科的支付高峰集中在旅行后期。分析将整体旅行日程划分为20个时段，结果显示，临近出境前10%的时段是相关消费的最高峰。这一趋势在日本、中国、台湾、香港、欧美等多个客源地游客中均有体现。报告推测，这或与部分医美项目术后存在消肿期，游客倾向于在行程末尾进行有关。

从区域来看，医美消费总额最高的地区仍是江南区与瑞草区。然而，从增长率来看，麻浦区（同比增长122%）和中区（同比增长119%）远超江南区的60%。

分析指出，麻浦区（弘大商圈）和中区（明洞商圈）因游客住宿集中、活动半径大，医疗服务的可及性显著提升，带动了相关消费的快速增长。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社