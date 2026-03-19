전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.19 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 비트코인, 연준 매파 충격에 'OG 매도' 겹악재…주식 토큰화는 제도권 진입

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'고래·OG 매도' 쏟아져…비트코인 7만달러선 흔들
"금리 인하 1번뿐"…연준 점도표가 시장 뒤흔들어
나스닥 '주식 토큰화' 승인…블록체인 금융 본격화

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 기조 전환이 글로벌 위험자산 시장을 흔들면서, 비트코인 시장에서는 초기 대형 보유자들까지 매도에 나서는 등 투자심리가 급격히 위축되고 있다.

다만 한편에서는 주식 토큰화가 제도권에 편입되며 블록체인 기반 금융 인프라 확장 흐름도 동시에 가속화되는 모습이다.

◆ '고래·OG 매도' 쏟아져…비트코인 7만달러선 흔들

비트코인(BTC)은 연준 충격 속에서 큰 폭의 변동성을 보였다. 온체인 데이터 분석업체 룩온체인에 따르면, 최소 두 명의 장기 보유자가 1650 BTC(약 1조 7660억원)를 한꺼번에 매도했다.

특히 과거 1만1000 BTC를 처분했던 대형 고래는 추가로 650 BTC를 매도했고, 5000 BTC를 보유하던 또 다른 초기 투자자는 1000 BTC 전량을 시장에 내놨다.

가격도 빠르게 밀렸다. 비트코인은 7만4500달러에서 하루 만에 3.5% 하락한 뒤 7만달러 초반까지 떨어졌고, 장중 한때 7만달러선 아래로 내려가기도 했다. 24시간 기준 낙폭은 약 5%에 달했다.

비트코인 가격 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.03.19 koinwon@newspim.com

한국시간 19일 오후 7시 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 4.76% 내린 7만418달러에 거래되고 있다. 같은 시간 이더리움(ETH)은 2183달러로 5.57% 내렸으며, 솔라나(SOL), XRP, 도지코인(DOGE) 등 주요 알트코인도 동반 하락하고 있다.

"금리 인하 1번뿐"…연준 점도표가 시장 뒤흔들어

이번 조정의 핵심 배경은 연준의 매파적 신호다. 연준은 기준금리를 3.5~3.75%로 동결했지만, 향후 금리 인하 속도가 예상보다 느려질 것임을 시사했다.

연준 위원들의 금리 전망을 나타내는 점도표(dot plot)에서 위원들의 중간값 전망은 올해 단 한 차례 금리 인하를 가리켰다. 두 차례 인하를 예상한 위원은 소수에 그쳤고, 제롬 파월 의장의 개인 전망도 상향 조정됐다.

시장 기대도 급격히 재조정됐다. 폴리마켓과 CME 연방기금금리 선물에 따르면 올해 1회 인하 확률은 약 80%까지 상승했으며, 한 달 전만 해도 2~3회 인하 기대가 우세했던 것과는 대비된다.

21셰어스의 매트 메나 전략가는 "에너지 가격 상승과 끈질긴 인플레이션이 '고금리 장기화' 내러티브를 다시 강화시키고 있다"고 분석했다.

파월 "유가 충격 반영"…스태그플레이션 우려는 선 긋기

파월 의장은 특히 이란 전쟁에 따른 유가 상승을 새로운 인플레이션 변수로 지목했다. 그는 "유가 충격은 분명히 인플레이션 전망에 반영되고 있다"고 밝혔으며, 이에 따라 2026년 물가 전망은 2.4%에서 2.7%로 상향 조정됐다.

다만 1970년대식 스태그플레이션 우려에 대해서는 선을 그었다. 그는 "현재는 그런 상황이 아니다"며 "실업률은 장기 평균 수준에 가깝고, 인플레이션도 목표보다 약간 높은 수준"이라고 강조했다.

이어 "현재는 성장과 물가 목표 사이의 긴장을 관리하는 국면"이라고 설명했다.

나스닥 '주식 토큰화' 승인…블록체인 금융 본격화

이처럼 시장이 흔들리는 가운데, 제도권에서는 블록체인 도입이 한 단계 진전됐다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 나스닥(Nasdaq)의 '주식 토큰화 거래' 도입을 공식 승인했다.

이번 조치에 따라 나스닥 참가자들은 기존 주식 대신 블록체인 기반 토큰 형태로 거래를 결제할 수 있게 되며, 결제 지연 없이 주식과 대금을 실시간으로 주고받을 수 있다. 토큰화된 주식은 기존 주식과 동일한 가격·티커·권리를 유지하며 같은 주문장에서 거래된다.

청산과 결제는 미 예탁결제원(DTC)이 담당하며, 감시·보고·결제 체계도 기존과 동일하게 유지된다. SEC는 이를 투자자 보호 기준을 충족하는 구조로 판단했다.

주식·채권·펀드 등을 블록체인 기반으로 전환하는 '자산 토큰화'는 최근 디지털 자산 시장의 핵심 트렌드로, 24시간 거래와 즉각적 결제를 가능하게 한다는 점에서 주목받고 있다.

나스닥은 크라켄(Kraken)과 협력해 토큰화 주식의 글로벌 유통을 추진하고 있으며, 뉴욕증권거래소(NYSE) 모회사 인터컨티넨털 익스체인지(ICE) 역시 OKX 투자 및 관련 상품 출시를 준비 중이다.

긴축 유동성 vs 블록체인 확장…엇갈린 시장 신호

결국 현재 시장은 '긴축 유동성'과 '기술 확장'이라는 상반된 흐름이 동시에 전개되는 국면에 놓여 있다.

연준의 고금리 장기화 기조는 비트코인과 같은 위험자산에는 부담으로 작용하고 있지만, 동시에 전통 금융시스템 내에서 블록체인 채택은 오히려 가속화되는 모습이다.

단기적으로는 금리 경로가 가격을 좌우하는 핵심 변수로 작용하겠지만, 중장기적으로는 토큰화와 같은 구조적 변화가 시장의 새로운 축으로 부상할 가능성이 커지고 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 관람 '긴긴밤'은 어떤 작품 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 이재명 대통령이 대학로에서 깜짝 공연 관람에 나서면서 목격담이 온라인을 뒤덮었다. 이와 함께 대통령이 직접 관람한 '긴긴밤'에도 관심이 집중되고 있다.  이재명 대통령은 18일 김혜경 여사와 함께 대학로 한 극장을 방문해 뮤지컬을 관람했다. X(옛 트위터)에 실시간으로 퍼진 목격담에 따르면 이 대통령은 이날 링크아트센터 드림에서 공연 중인 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 관객, 배우들과 소통에 나섰다. 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 저녁 서울 대학로에서 창작 뮤지컬 '긴긴밤'을 관람하고 있다. [사진=청와대] 강유정 청와대 대변인은 이날 이재명 대통령 부부가 문화체육관광부 정책 '문화가 있는 날' 홍보차 대학로 뮤지컬 '긴긴밤'을 함께 관람했다고 밝혔다. 강 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령 내외가 이날 저녁 서울 대학로 링크아트센터드림에서 창작뮤지컬 '긴긴밤'을 관람했다고 밝혔다. 이 대통령의 방문은 갑작스럽게 이루어진 것으로 알려졌다. '긴긴밤' 공연을 하는 배우들도 공연 당일 몇 시간 전에 알게 된 것으로 확인됐다. '긴긴밤'은 어린이문학상 대상 수상작인 동명의 동화를 원작으로 한 뮤지컬로, 라이브러리컴퍼니가 창작 뮤지컬로 제작하며 무대화한 작품이다. 지난 2024년 초연을 올린 뒤, 2025년 앵콜 공연을 진행했으며 올해 재연이 공연 중이다. '긴긴밤'은 아프리카 코끼리 고아원에서 자라난 코뿔소 노든의 이야기를 담은 작품이다. 온갖 산전수전을 겪으며 살아남은 노든은 생각지도 못한 상황을 겪으며 버려진 알에서 태어난 새끼 펭귄을 떠맡게 된다. 둘은 바다를 향해 함께 여정을 떠나지만 끝없이 펼쳐진 사막을 지나 바다에 닿는 것은 쉽지 않다. 노든은 펭귄에게 긴긴밤 어려웠던 시간들을 지나면서도 반짝이던 순간들의 이야기를 전해준다. 이 공연은 소품과 의상을 통해 배우들이 동물로 무대에서 연기하지만, 비유적인 표현으로 인간이라면 모두가 공감할 만한 이야기를 풀어낸다. 가족과 연대, 상실과 회복, 모험과 성장을 담은 이 작품은 100% 눈물을 흘린다는 경고 아닌 경고가 있을 정도로 가슴 뭉클한 이야기를 그린다는 후문이다. [사진=X 사용자(@gj46929236) 계정] '긴긴밤'을 관람한 대통령 내외 역시 눈물을 흘렸다는 후기도 전해진다. 한 X 사용자는 이 대통령에게 "재밌으셨냐"면서 눈물을 흘렸는지도 물어봤다며 대통령이 "재밌던데" 하면서 긍정했다는 후기를 남겼다. 심지어는 경호원도 눈물을 보였다는 후기도 나오면서 '긴긴밤'에 대한 관심도 높아지고 있다. 이 대통령은 '긴긴밤' 관람에 앞서 대학로의 한 국밥 집을 찾은 것으로도 확인됐다. 공연을 보러 대학로에 자주 오가는 관객들은 이 대통령이 찾은 식당을 언급하며 매일같이 오가는 거리와 가게를 다녀갔다는 사실에 놀라고 즐거워하는 반응들을 SNS에 남겼다. 뮤지컬 '긴긴밤'은 현재 링크아트센터 드림에서 공연 중이며, 오는 29일까지 계속된다. 노든 역에 배우 홍우진, 강정우, 이형훈, 펭귄 역에 최주은, 설가은, 최은영, 임하윤, 앙가부/윔보 역에 박근식, 도유현, 치쿠 역에 유동훈, 이규학 등이 출연 중이다.  jyyang@newspim.com 2026-03-19 10:05
사진
김소영 추가 피해 남성 3명 확인 [서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 서울 강북구 모텔에서 약물 연쇄살인 사건 피의자 김소영이 3명에게 추가로 범행을 저지른 사실을 확인하고 검찰에 넘겼다. 19일 경찰에 따르면 서울 강북경찰서는 김소영을 특수상해 및 마약류관리에관한법률 위반 혐의로 서울북부지검에 추가 송치했다. 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 [사진=서울북부지방검찰청] 경찰은 김소영에게 피해를 입었다고 주장한 남성 3명 모발을 국립과학수사연구원(국과수)에 보낸 결과 2명에게서 벤조디아제핀 등 이전 범행과 동일한 항정신성의약품이 검출됐다고 밝혔다. 다만 김소영은 현재 자신의 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다. 김소영은 지난해 12월부터 지난달까지 20대 남성 3명에게 향정신성의약품인 벤조다이아제핀계 약물이 섞인 음료를 건네 1명의 의식을 잃게 하거나 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는다. 서울북부지검은 지난 9일 신상정보공개심의위원회 심의 결과를 바탕으로 김소영 얼굴과 성명, 나이 등 신상정보를 공개했다. 이어 서울북부지검 형사2부(부장검사 김가람)는 지난 10일 김소영을 살인 및 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 기소했다. 김소영에 대한 첫 공판은 다음달 9일 오후 서울북부지법에서 열린다. lahbj11@newspim.com 2026-03-19 14:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동