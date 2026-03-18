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2026.03.18 (수)
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[코인 시황] SEC 규제 완화·마스터카드 베팅에도…비트코인 숨 고르기

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"대부분 암호화폐는 증권 아니다"…SEC, 10년 불확실성 손댔다
마스터카드 18억달러 베팅…"스테이블코인, 결제의 미래"
"7만6000달러 벽"…당분간 박스권

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 암호화폐 시장이 제도권 편입 기대와 결제 대기업의 공격적인 투자라는 호재를 맞았지만, 비트코인은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정과 물가 지표를 앞두고 상승세를 멈췄다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 암호화폐의 법적 성격을 처음으로 비교적 명확히 구분하고, 마스터카드가 스테이블코인 인프라 업체 BVNK를 18억달러에 인수하기로 하면서 시장의 구조적 변화가 본격화되는 모습이다. 다만 투자자들은 단기적으로는 통화정책 변수에 더 민감하게 반응하고 있다.

비트코인은 18일 한때 7만6000달러선을 넘겼다가 다시 7만4000달러 부근으로 밀렸다. 최근 24시간 기준으로는 소폭 상승세를 유지했지만 추가 상승 동력은 제한됐다. 한국 시간 18일 오후 6시 50분 기준 비트코인(BTC) 가격은 24시간 전에 비해 0.45% 오른 7만4255달러에 거래되고 있다.

같은 시간 이더리움(ETH)은 0.69% 상승한 2331달러에 거래되고 있으며, XRP는 1.52달러로 0.98% 상승, 솔라나(SOL)는 94.29달러로 0.46% 오르고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.03.18 koinwon@newspim.com

◆ "대부분 암호화폐는 증권 아니다"…SEC, 10년 불확실성 손댔다

이날 시장의 핵심 재료는 SEC의 새 가이던스였다. SEC는 암호화폐 자산을 여러 범주로 나누고, 이 가운데 '디지털 증권'만이 증권법 적용 대상이라고 밝혔다.

폴 앳킨스 SEC 위원장은 17일(현지시간) "대부분의 암호화폐 자산은 그 자체로 증권이 아니다"라며 "이는 SEC를 본래의 임무인 증권시장 감독으로 되돌리는 조치"라고 말했다.

SEC가 암호화폐 자산을 체계적으로 분류하고 규제 접근을 제시한 것은 이번이 처음이다. 그동안 시장을 지배해온 규제 불확실성이 완화될 수 있다는 기대가 커지는 이유다.

SEC는 디지털 상품, 디지털 수집품, 디지털 도구, 스테이블코인, 디지털 증권 등으로 자산을 구분했다. 또한 에어드롭, 프로토콜 채굴, 스테이킹 등에 대한 증권법 적용 범위도 명확히 했다.

앳킨스 위원장은 "우리는 더 이상 '모든 것을 증권으로 보는 위원회'가 아니다"라고 강조했다.

그는 이어 "이번 조치는 의회가 암호화폐 시장구조 법안(클래리티 법)을 추진하는 과정에서 중요한 가교 역할을 할 것"이라며 SEC의 입장 발표가 클래리티 법 추진에 기여하길 바란다는 뜻도 밝혔다.

SEC는 향후 1~2주 내 400페이지가 넘는 규정 제안서를 내놓을 예정이며, 여기에는 암호화폐 기업을 위한 '혁신 면제' 방안도 포함될 전망이다.

◆ 마스터카드 18억달러 베팅…"스테이블코인, 결제의 미래"

역시 17일 글로벌 결제망 업체 마스터카드는 스테이블코인 인프라 업체 BVNK를 18억달러(약 2조7000억원)에 인수한다고 밝혔다.

BVNK는 130개국 이상에서 기업 간 스테이블코인 송금·정산을 지원하는 업체로, 지난해 약 300억달러 규모 거래를 처리한 것으로 추정된다.

이번 거래는 스테이블코인이 더 이상 암호화폐 시장 내부의 도구가 아니라 글로벌 결제 인프라의 핵심으로 이동하고 있음을 보여준다는 평가다.

월가에서는 스테이블코인을 기존 카드 네트워크의 '대체재'가 아니라 '보완재'로 보는 시각이 확산되고 있다. 온체인 결제 레일을 기존 금융망에 연결해 자금 이동 속도를 개선하는 방향이다.

특히 국경 간 결제 분야에서 변화가 뚜렷하다. 기존 시스템이 수일이 걸리는 반면, 블록체인 기반 스테이블코인은 수분 내 결제가 가능하고 24시간 운영된다.

다만 BVNK의 매출이 약 4000만달러 수준에 그쳐 단기 실적 기여는 제한적일 전망이다. 시장은 이를 장기적인 산업 주도권 확보를 위한 전략적 투자로 해석하고 있다.

◆ 결국 변수는 연준…"매파+PPI"가 최대 리스크

이날 시장의 시선은 다시 연준으로 향하고 있다. 이번 회의에서 금리 동결은 사실상 확실시되지만, 향후 금리 경로에 대한 신호가 핵심 변수로 떠올랐다.

비트파이넥스는 "정책당국이 여전히 2026년 금리 인하를 시사할지 여부가 핵심"이라며 "매파적 결과가 나오면 달러 강세로 위험자산이 압박받을 수 있다"고 분석했다.

특히 중동 전쟁에 따른 유가 상승을 연준이 어떻게 해석할지가 중요하다. 이를 일시적 충격으로 본다면 시장에 긍정적이지만, 스태그플레이션 우려로 해석할 경우 정책 여지가 줄어들 수 있다.

같은 날 발표될 2월 생산자물가지수(PPI)도 변수다. 시장에서는 "높은 PPI와 매파적 FOMC가 결합될 경우 위험자산에 가장 부정적"이라는 평가가 나온다.

이미 금리 기대는 변화하고 있다. K33에 따르면 7월까지 금리 동결 확률은 60% 이상으로 급등했고, 금리 인하 기대는 2026년 후반으로 밀렸다.

◆ "7만6000달러 벽"…당분간 박스권

결국 시장은 구조적 호재와 거시 변수 사이에서 균형을 찾고 있다는 평가가 나온다.

SEC 규제 명확화와 스테이블코인 확산은 중장기 상승 요인이지만, 단기적으로는 금리와 물가가 방향을 좌우하고 있다는 것이다.

비트파이넥스는 "7만4000~7만6000달러 구간이 단기 상단을 제한할 것"이라며 당분간 박스권 장세를 전망했다.

koinwon@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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