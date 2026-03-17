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2026.03.17 (화)
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[코인 시황] 비트코인 7만5000달러 '터치 후 후퇴'…파생상품 랠리 속 기관 자금은 버텼다

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비트코인 숏커버링에 7.5만달러 돌파 후 후퇴
기관 자금은 '버티기'
시장 분수령 될 연준 회의에 관심↑

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인이 가격이 17일 7만5000달러를 잠시 돌파하며 6주 만의 최고치를 기록했지만 곧바로 상승폭을 반납했다. 시장에서는 이번 상승이 강한 현물 매수세보다는 파생상품 포지션 정리 과정에서 촉발됐다는 분석이 나온다. 다만 기관 투자자 자금은 약세장에서도 비교적 안정적으로 유지되며 시장의 장기 전망을 지지하는 요인으로 평가된다.

비트코인은 이날 아시아 거래 초반 7만5912달러까지 올라 2월 4일 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 그러나 이후 상승폭을 대부분 반납하며 한국시간 오후 7시 38분 현재는 7만3733달러에 거래되고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.03.17 koinwon@newspim.com

코인데스크와 시장 분석업체 10x리서치에 따르면 이번 상승은 현물 시장에서 새로운 매수세가 유입된 결과라기보다는 파생상품 시장의 포지션 변화에서 비롯된 것으로 분석된다.

특히 비트코인이 6만달러까지 하락할 가능성에 베팅했던 대규모 풋(매도)옵션 포지션이 청산되면서 시장에 일시적인 매수 압력이 발생했다. 이러한 풋옵션 거래의 반대편에 서 있던 시장조성자들은 가격 변동에 따른 위험을 줄이기 위해 포지션을 재조정해야 했고, 이 과정에서 현물 비트코인을 매수하는 거래가 발생했다.

이처럼 파생상품 시장에서 발생한 헤지 거래가 단기간에 현물 시장으로 전이되면서 비트코인 가격을 빠르게 끌어올렸고, 그 결과 가격이 한때 7만5000달러를 넘어섰다는 분석이다.

하지만 상승세는 오래가지 못했다. 가격은 곧 7만4400달러 아래로 되돌아왔다. 이 수준은 2025년 4월 형성됐던 지지선이었지만 현재는 저항선으로 작용하고 있다. 시장에서는 뚜렷한 펀더멘털 촉매 없이 이 가격대를 넘는 상승을 추격하려는 매수세가 아직 강하지 않다는 신호로 해석하고 있다.

주요 코인 일제 상승

비트코인의 단기 변동성과 달리 암호화폐 시장 전반은 최근 일주일 동안 비교적 강한 상승 흐름을 보였다.

이더리움(ETH)은 13% 넘게 상승하며 2300달러를 회복했고, XRP는 11% 올랐다. 솔라나(SOL)와 도지코인(DOGE)도 각각 9% 이상 상승했다.

이는 이란 전쟁이 시작되기 이전 이후 가장 광범위하게 나타난 상승 흐름으로 평가된다. 특히 이번 랠리는 최근 몇 달 사이 가장 중요한 이벤트로 꼽히는 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞둔 시점에서 나타나 시장의 관심이 집중되고 있다.

기관 자금은 '버티기'

가격 변동성과 달리 기관 투자자 자금 흐름은 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다.

코인데스크에 따르면 CF 벤치마크스의 마크 필립추크 애널리스트는 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 지난주 약 7억6700만달러의 순유입을 기록했다고 밝혔다. 이는 3주 연속 자금 유입으로, 올해 초 약 5주 동안 30억달러 이상 빠져나갔던 흐름에서 뚜렷한 반전이다.

비트와이즈의 최고투자책임자(CIO) 매트 호건도 기관 투자자들이 약세장에서도 비트코인 보유를 유지하고 있다고 평가했다.

그는 "비트코인 ETF는 2024년 1월 출시 이후 2025년 10월까지 약 600억달러의 순유입을 기록했다"며 "이후 가격이 약 50% 하락했지만 ETF에서 빠져나간 자금은 100억달러 미만에 그쳤다"고 설명했다.

호건은 이를 두고 "전문 투자자들이 비트코인에서 '다이아몬드 핸즈(diamond hands)'를 보여주고 있다"고 말했다.

그는 비트코인이 여전히 '비컨센서스 자산'이라는 점도 기관 투자자들의 보유 성향을 강화하는 요인이라고 설명했다. 비트코인에 투자하는 기관들은 동료들과 다른 선택을 해야 하는 경력상 위험을 감수해야 하는 만큼 자산에 대한 확신이 매우 강하다는 것이다.

다시 떠오르는 '디지털 금' 서사

금과 비트코인의 관계에서도 변화 조짐이 나타나고 있다.

올해 들어 3월 중순까지 금 ETF(GLD)는 약 16% 상승한 반면 블랙록의 비트코인 ETF(IBIT)는 약 19% 하락했다. 그러나 3월 이후 흐름이 바뀌면서 비트코인은 금 대비 약 13% 더 높은 성과를 기록했다.

두 자산의 90일 상관계수도 지난 6개월 동안 -0.27에서 +0.29로 전환됐다. 시장에서는 한때 힘을 잃었던 '디지털 금(digital gold)' 서사가 다시 주목받고 있다는 분석이 나온다.

시장 분수령 될 연준 회의

시장 참가자들이 가장 주목하는 이벤트는 이날 시작해 18일 종료되는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의다.

CME 페드워치에 따르면 시장은 연준이 금리를 3.5~3.75% 수준에서 동결할 가능성을 95% 이상으로 보고 있다. 따라서 금리 결정 자체보다는 점도표(dot plot)와 제롬 파월 연준 의장의 기자회견이 더 중요한 변수로 평가된다.

유가가 배럴당 100달러를 넘어서며 스태그플레이션 우려가 커지는 가운데 노동시장에서도 2월 9만2000개의 일자리가 감소하는 등 약화 신호가 나타나고 있다.

연준이 물가 안정과 고용이라는 두 목표 사이에서 어떤 메시지를 내놓느냐에 따라 3월 말까지 위험자산 시장의 방향이 결정될 수 있다는 분석이 나온다.

koinwon@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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